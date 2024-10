- Legionowo dokonało kilku transferów. Na papierze są mocniejsi niż w poprzednim sezonie. Brakuje im podniesienia poziomu pewności siebie. Do tego potrzebna jest wygrana. Jeśli to osiągną, będzie łatwiej. Poza meczem z Zabrzem, z dotychczasowymi rywalami grali jak równy z równym. Decydowały tylko końcówki. Ten zespół jest nieźle zbudowany. My nie zlekceważymy Legionowa. Mamy dobrą pamięć. U nas nie potrafiliśmy odskoczyć na dużą liczbę bramek. Wiemy, gdzie są ich mocne strony. Zrobimy wszystko, aby w pełni kontrolować przebieg rywalizacji, jak to miało miejsce w naszych ostatnich pojedynkach - wyjaśnia Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.

- Piotrkowianin to drużyna, która co roku traci jakiegoś kluczowego zawodnika, wielu ludzi skazuje ich na porażkę, a oni zawsze potrafią odnaleźć się w tych trudnych sytuacjach i sprawić niejedną niespodziankę. Odeszli Jędraszczyk i Mosiołek, to na środku świetnie zaczął sobie radzić młody Grzesik. Jest to mieszanka kilku doświadczonych ligowych wyjadaczy z młodymi talentami, które nie mają nic do stracenia i chcą się pokazać na superligowych parkietach. Można powiedzieć, że co roku przystępujemy do meczów z nimi w roli lekkiego faworyta, a jeszcze nie udało nam się wygrać obu spotkań. Podejdziemy do tego meczu dobrze przygotowani i z dużą koncentracją, bo jest to drużyna, która zawsze gra do końca - mówi Kamil Adamski, rozgrywający zespołu z Ostrowa.