Słynny reprezentant Polski kończy karierę, plany były zupełnie inne. Wymowne zdjęcie

Już pod koniec poprzedniego lata złamał jedną z kości śródstopia - operacja i rehabilitacja wykluczy go z gry na kilka miesięcy, nie mógł pomóc drużynie w awansie do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Wrócił na parkiet pod koniec roku, normalnie przygotowywał się do wznowienia Superligi po przerwie na mistrzostwa świata. I w trakcie meczu Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, doznał ponownego złamania kości w tym samym miejscu. To właśnie uraz stopy sprawił, że "Dzidziuś" zdecydował się zakończyć karierę kilka miesięcy wcześniej niż planował.