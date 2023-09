Słynne PSG pokonane, prezes miał łzy w oczach. Wielkie widowisko w Lidze Mistrzów

Gdyby nie było w Kielcach Bertusa Servaasa , prawdopodobnie nie byłoby w tym mieście wielkiej piłki ręcznej - na najwyższym światowym poziomie. Z Holendrem w roli prezesa klub zdobył 15 tytułów mistrza Polski, tyle samo razy triumfował w krajowym pucharze, sześciokrotnie dotarł do Final 4 Ligi Mistrzów.

Dziś, przed starciem z PSG, absolutnie hitowym w całej Lidze Mistrzów, Servaas został oficjalnie pożegnany w Hali Legionów , w której nie dało się wcisnąć nawet szpilki. Mistrzowie Polski chcieli uczcić to efektownym zwycięstwem.

Mistrz Francji stracił swój motor napędowy. Zaskakująca absencja w Kielcach

Starcia Kielc z Paryżem praktycznie zawsze dostarczają wielkich emocji. Albo są niezwykle dramatyczne jako pojedyncze spotkania, albo też dramatyczne jako dwumecze. Jak choćby wiosną 2019 roku w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdy PSG było wielkim dream-teamem i poległo w Hali Legionów 24:34. By w rewanżu prowadzić w końcówce z Vive już nawet różnicą jedenastu trafień, ale ostatecznie wygrać "tylko" 35:26 i odpaść. W czerwcu w Kolonii, w półfinale Final 4, decydowała jedna bramka, do finału awansowali kielczanie. I teraz też wydawało się, że to oni są w lepszej sytuacji.