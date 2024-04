Sławomir Szmal chce rewolucji w piłce ręcznej. Ujawnił plany

Sławomir Szmal chce rewolucji. Przedstawił swój program

Szmal od trzech lat piastuje stanowisko wiceprezesa ZPRP i stara się już teraz realizować swój program. W rozmowie z TVP Sport zaznaczył, że choć zależy mu na sukcesach pierwszej reprezentacji, to przede wszystkim chciałby skupić się na promowaniu szczypiorniaka wśród dzieci i młodzieży, by zapewnić polskiej piłce ręcznej kolejne pokolenia zdolnych graczy. By tak się stało, według Szmala potrzebna jest m.in. organizacja turniejów dla dzieci i przywrócenie piłki ręcznej do programu nauczania na lekcjach wychowania fizycznego.