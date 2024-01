Szokujące informacje przekazał w piątek Maciej Wojs z redakcji "TVP Sport". Dziennikarz uzyskał zeznania aż ośmiu kobiet, które oskarżyły jednego z działaczy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Grzegorza Gutkowskiego o molestowanie i mobbing . Zeznania podparte zostały nawet nagraniem wideo ze spotkania wigilijnego związku. Na materiale uwieczniono, jak w siedzibie ZPRP działacz klepnął jedną z pracownic w pośladek . Miał to być jedynie wierzchołek góry lodowej.

Prezes wydał oświadczenie. ZPRP zakończył współpracę z Gutkowskim

Gutkowski nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Doniesienia mediów nazwał kłamstwami, a na pytanie o wydarzenia z kolacji wigilijnej odparł, że był to jedynie żarty. Związek potraktował jednak sprawę poważnie, a już następnego dnia jego prezes, Henryk Szczepański opublikował oficjalne oświadczenie w którym przedstawił, jakie kroki zostaną podjęte wobec Gutkowskiego.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na artykuł Pana Redaktora Macieja Wojsa – opublikowanego na stronie internetowej sport.tvp.pl – Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że po zgłoszeniu do pełnomocnika ds. etyki przypadków niewłaściwych zachowań pracownika ZPRP wobec byłych i obecnych pracownic ZPRP natychmiast podjęte zostały stosowne działania wyjaśniające"

"ZPRP informuje, że niezwłocznie - w dniu 3 stycznia 2024 r. - podjął decyzję o zakończeniu współpracy z p. Grzegorzem Gutkowskim. Ze względu na dobro kobiet, które zgłosiły fakt nieodpowiednich zachowań wobec nich, został zobowiązany przez pracodawcę do tego, by nie pojawiał się w Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz nie kontaktował się z pracownicami i pracownikami ZPRP. Jednocześnie p. Grzegorz Gutkowski wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron." - czytamy dalej.