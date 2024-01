Skandal po ME. Zawodnik mistrzów Polski podejrzany o usiłowanie gwałtu. Został zatrzymany we Francji

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy "Le Parisien" wynika, że francuski piłkarz ręczny Benoît Kounkoud został aresztowany w nocy z poniedziałku na wtorek pod zarzutem usiłowania gwałtu w nocnym klubie w 8. dzielnicy. Trafił do aresztu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Około godziny 4:30 nowo koronowany mistrz Europy kontynuował celebrację tytułu w nocnym klubie na Polach Elizejskich. Według pierwszych informacji, do których dotarli dziennikarze RMC, to w lokalu Francuz miał w pewnym usiłować zgwałcić młodą kobietę. Zaalarmowany o sytuacji ochroniarz przetrzymał gracza na miejscu zdarzenia do przybycia funkcjonariuszy policji.