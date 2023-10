Siódemka 8. serii Orlen Superligi

22-latek odnalazł swoje ulubione miejsce do rozgrywania meczów. To Stegu Arena. W najlepszej „siódemce” melduje się po raz czwarty w sezonie, znów po spotkaniu przed własną publicznością. Powiedzieć, że stał się motorem napędowym Gwardii… to nic nie powiedzieć. W wygranym po karnych meczu z MMTS-em zdobył 12 bramek. Połowę z nich stanowiły gole z rzutów karnych. Zwykle to on zalicza kluczowe trafienia. Do tego popisał się pięcioma asystami.