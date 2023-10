Siódemka 4. serii Orlen Superligi Kobiet

Start Elbląg zdobył pierwsze punkty w obecnym sezonie Orlen Superligi Kobiet, a jedną z bohaterek zespołu gości była Weronika Weber. Lewoskrzydłowa zdobyła w tym spotkaniu siedem bramek. To nie był łatwy wybór, bowiem dobre spotkania w minionej serii rozegrały również Daria Michalak (KGHM MKS Zagłębie Lubin) i Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce).

Nie będzie to niczym złym, jeśli powiemy, że było to jedno ze słabszych spotkań rozgrywającej KPR-u Gminy Kobierzyce i na nominację zasługiwała ona już w poprzednich spotkaniach. Cztery bramki w dziewięciu rzutach nie robią wrażenia, jednak warto docenić coś innego. Katarzyna Cygan pod koniec spotkania pojawiła się w miejsce Zoricy Despodovskiej i odwdzięczyła się trenerowi dwoma zdobytymi bramkami. To właśnie jej trafienia, a także m.in. Marioli Wiertelak pozwoliły wypracować bezpieczną przewagę i wywieźć z trudnego terenu trzy punkty.