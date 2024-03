Siódemka 25. serii Orlen Superligi Mężczyzn

Piotr Wyszomirski powiedział po meczu, że Górnik zagrał beznadzieje spotkanie zarówno w ataku, jak i w obronie. W tym pierwszym przypadku to zasługa Damiana Chmurskiego, który odbił 18 piłek, co dało mu skuteczność na poziomie 42 procent. W końcówce również zanotował obronę, ale jego koledzy nie wykorzystali okazji na doprowadzenie do sensacyjnego remisu i rzutów karnych.

