Siódemka 16. serii Orlen Superligi Mężczyzn

NAJLEPSI ZAWODNICY 16. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Kiedy "Jaskółki" wygrywają, to zwykle 31-letni golkiper dokłada do tego bardzo dużą cegiełkę. Tak było w środowym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole. Odbił 13 piłek, co przełożyło się na 34 procent skuteczności. Dzięki temu jego koledzy mogli pozwolić sobie na lekki przestój w samej końcówce.