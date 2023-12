Siódemka 15. serii Orlen Superligi Mężczyzn

NAJLEPSI ZAWODNICY 15. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Marcel Jastrzębski (Orlen Wisła Płock)

20-latek dołożył swoją cegiełkę do spektakularnego zwycięstwa z Telekomem Veszprem. Dobrą dyspozycję potwierdził w wysoko wygranym pojedynku z Zagłębiem Lubin. Odbił 15 piłek, w tym dwa rzuty karne, co przełożyło się 50-procentową skuteczność. Selekcjoner Marcin Lijewski przesunął go na listę rezerwowych w kadrze na Euro. Postawił na czterech golkiperów grających w zagranicznych klubach.

Lewoskrzydłowy: Mateusz Jachlewski (Energa Wybrzeże Gdańsk)

39-latek przypomniał o sobie kibicom w Kielcach. Barw Vive strzegł przez 14 sezonów. W sobotę Energa Wybrzeże postawiła się mistrzowi Polski. Młodzi zawodnicy grali ambitnie, ale ciężar zdobywania goli na swoje barki wziął najbardziej doświadczony na boisku. Rzucił aż 12 bramek. - "Siwy" nigdy nie przestał być młodym. To wzór. On będzie grał tak długo, jak będzie tylko chciał. Jest w niesamowitej formie fizycznej, ale też rzutowej i dokłada do tego pracę w obronie - mówi trener Patryk Rombel.

Lewy rozgrywający: Kirył Samoiła (Orlen Wisła Płock)

21-letni Białorusin pokazał, jakimi dysponuje możliwościami rzutowymi. Znaczną część rundy stracił przez problemy zdrowotne, ale takim meczami na pewno zbliża się do tego, aby odgrywać coraz ważniejszą rolę w układance Xaviera Sabate. W meczu z Zagłębiem zanotował siedem bramek (78 proc. skuteczności) i trzy asysty.

Środkowy rozgrywający: Lukas Morkovsky (Górnik Zabrze)

Młody Czech jest uważany za supertalent w swoim kraju. Z każdym kolejnym spotkaniem potwierdza coraz lepszą dyspozycję na superligowych boiskach. W trudnym, wyjazdowym spotkaniu z Gwardią dobrze kierował atakiem zabrzan. Zaliczył cztery bramki i taką samą liczbę kluczowych podań.

Prawy Rozgrywający: Wojciech Matuszak (Chrobry Głogów)

Witalij Nat mógł mieć sporo pretensji do swojej drugiej linii po meczu z Legionowem, ale nie do 28-latka. On nie popełnił zbyt wielu błędów, wywiązywał się ze swoich zadań. Wziął ciężar rzucania bramek na siebie. Wykorzystał siedem z ośmiu prób.

Prawoskrzydłowy: Jakub Szyszko (Górnik Zabrze)

Prawa strona była mocnym punktem Górnika w Opolu. 22-latek zdobył sześć bramek. Pomylił się raz. Gra agresywnie, na dużej dynamice. Tworzy dobry duet z Patrykiem Mauerem, który w swojej byłej drużynie rzucił pięć goli.

Kołowy: Kelian Janikowski (Azoty Puławy)

Bezbłędny mecz przeciwko Piotrkowianinowi. 27-latek wykorzystywał wszystkie podania od kolegów. Sześć na sześć mówi wszystko o jego występie.

