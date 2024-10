Sensacja to mało powiedziane. Historyczny wynik u wicemistrza Hiszpanii. I jest niedosyt

Jeden remis i pięć porażek, zwykle bardzo wysokich - to bilans Chrobrego Głogów w fazie grupowej poprzedniej Ligi Europejskiej. Czwarte drużyna w poprzednim sezonie Orlen Superligi była więc skazywana na pożarcie w Irun - w starciu z zespołem, który aspirował do gry w Lidze Mistrzów. A mimo to głogowianie sprawili wielką sensację, bo taką jest remis. Mało tego, mogli spokojnie wygrać. Mieli piłkę, prowadzili 33:32. I fatalnie rozegrali ostatnia akcję, mimo, e trener Witalij Nat poprosił chwilę wcześniej o przerwę.

