Sceny w meczu Barcelony. Największa wpadka w historii? W tle... polskie kluby

Płock zrobił swoje, Kielce czekały na wynik z Barcelony. Industria miała poznać swojego kolejnego rywala

To pierwsze było celem Orlenu Wisły Płock i FC Porto - w czwartek w Orlen Arenie stoczyły pasjonujący bój, w którym minimalnie lepsi okazali się wicemistrzowie Polski i wygrali 30:29 . Wcześniej zaś na Węgrzech rozegrano starcie Telekomu Veszprem z SC Magdeburg , czyli jednego z głównych kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów z obrońcą trofeum.

Sensacja w Palau Blaugrana, jedna z większych w historii Ligi Mistrzów. Aż ciężko w to uwierzyć

To bowiem spowodowało ogromne przetasowania w tabeli. Barcelona spadła z pierwszej pozycji na drugą - nie będzie więc potencjalnym rywalem Industrii w ćwierćfinale, gdy w dwumeczu decydować się będzie awans do Final 4 w Kolonii. Mało tego, to jednak nie Montpellier przyleci wcześniej do Kielc, a duński GOG Gudme.