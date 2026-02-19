Bardzo dobra postawa kielczan w końcówce zeszłego roku - siedem punktów w pięciu ostatnich spotkaniach - sprawiła, że w tym sezonie z dużo większym spokojem można czekać było na cztery ostatnie kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rok temu podopieczni trenera Dujszebajewa do ostatniej sekundy ostatniego spotkania w Zagrzebiu bili się o miejsce w fazie play-off - i ostatecznie je uzyskali. Teraz mieli pięć punktów przewagi nad Kolstad, które znów ma spore problemy finansowe, a już w środę wysoko przegrało w Aalborgu. I siedem nad Dinamem Bukareszt, które właściwie wypadło z walki o awans.

Dość nieoczekiwanie nawet pojawiła się szansa walki o coś więcej niż szóste miejsce. Aalborg czy Fuchse Berlin są poza zasięgiem kielczan, ale ewentualne pokonanie milionerów z Węgier pozwoliłoby zbliżyć się do tej drużyny na jeden punkt. I sporo zyskać na tle Sportingu Lizbona czy Nantes.

Sęk w tym, że do Kielc przyjechał zespół, na który wydawane są miliony euro, ma jeden z największych budżetów w Lidze Mistrzów. Co roku celem Veszprem jest triumf w Lidze Mistrzów - i co roku kończy się to wielkim zawodem. A największy był chyba 10 lat temu, gdy to ówczesne Vive Kielce pokonało Telekom w finale w Kolonii, odrabiając dziewięć bramek straty w 12 minut.

Liga Mistrzów. Industria Kielce kontra One Veszprem HC. Spora przewaga wicemistrza Polki, później zwrot akcji

Od początku "Hala Legionów" niosła graczy z Kielc. Pięć bramek z rzędu, w tym przechwyt na środku boiska Benoita Kounkouda po nieudanym wznowieniu gry rywali - sprawiły, że w 7. minucie było 6:2. Funkcjonowała defensywa kielczan, ważną piłkę odbił Klemen Ferlin, dobrze wszedł w spotkanie Szymon Sićko. Wyglądało to zupełnie inaczej niż pięć miesięcy temu na Węgrzech, gdy Veszprem prowadziło po pierwszej połowie 21:15.

Węgrzy mieli problem, momentami brakowało im koncentracji, Rodrigo Corrales po siedmiu nieudanych interwencjach szybko wylądował na ławce. Jego zmiennik długo Mikael Appelgren nie był jednak lepszy.

Pierwszy kwadrans kielczanie wygrali 11:7, później ich gra ofensywna zaczęła się psuć. Węgrzy nieco podwyższyli obronę, to wystarczyło. W 19. minucie Luka Cindrić po kontrze wyrównał na 11:11, z przewagi nic już nie zostało. Tałant Dujszebajew nie zamierzał jednak prosić o minutę przerwy. I za chwilę mistrzowie Węgier wygrywali 14:12. Dopiero wtedy trener Industrii zareagował.

Te dwie bramki przewagi goście mieli też po zakończeniu pierwszej części gry, choć w międzyczasie, dzięki Arciomowi Karaliokowi, Industria zdołała wyrównać. Kielczanie mieli akcję na 18:18, zmarnowali ją, a Cindrić zdążył jeszcze trafić.

Dwie bramki różnicy to tyle co nic, niemniej tuż po rozpoczęciu drugiej połowy zrobiły się cztery (17:21), a jeszcze Ferlin zatrzymał rzut z drugiej linii Ivana Martinovicia.

O emocje na boisku zadbali także mołdawscy sędziowie, trochę dziwnymi decyzjami, po których najpierw "zagotowało" się w kieleckim obozie, a później tym węgierskim. Industria zdołała jednak dość szybko wyrównać, dobrze spisywał się duet Karaliok-Sićko.

A to zapowiadało ciekawą końcówkę.Remis 28:28 był też w 47. minucie, gdy trafił Alex Dujszebajew. Może i goście mieli przewagę w drugiej linii, korzystając z duetu Martinović - Hesham. Kielczanie jednak imponowali wolą walki, za chwilę Dylan Nahi dał kielczanom prowadzenie. A Cindrić znów wyrównał.

Aleks Vlah w akcji na bramkę Veszprem MICHAL TRZPIS/400MM Newspix.pl

Remis był także w 54. minucie, po akcji Alexa Dujszebajewa, a jeszcze karę wyłapał Stefan Dodić. To była szansa Kielczan na odskoczenie, ale klasę pokazał Hesham - i to dwukrotnie. Zamiast prowadzenia był więc remis 34:34, zostało niespełna pięć minut.

Ważna okazała się interwencja Ferlina - przy rzucie karnym Hugo Descata. Skrzydłowy reprezentacji Francji jest w tym elemencie wybitnym ekspertem, może nawet najlepszym na świecie. Wcześniej trafił trzy razy, tu został zatrzymany przez Słoweńca. Industria prowadziła wtedy 35:34, Tałant Dujszebajew poprosił o czas.

Trzeba było trafić, akcja została rozrysowana. A tymczasem Sićko zagrał w nogę Kounkouda, okazja przepadła. Na 80 sekund przed końcem to goście mieli piłkę, a ich trener Xavier Pascual poprosił o przerwę.

Arciom Karaliok i Rodrigo Corrales Piotr Polak PAP

Za chwilę z boiska wyleciał Karaliok - byłą to decyzja dziwna, wręcz szokująca, bo jak już, to wykluczony powinien zostać Theo Monar. Grając w przewadze goście wyrównali, zostało 45 sekund.

Vlah wywalczył rzut karny, do piłki podszedł Piotr Jarosiewicz. Gra ze złamanym nosem, wychodzi tylko na "siódemki". Wcześniej trafił pięć razy, teraz rzucił obok Appelgrena po raz szósty. A po drugiej stronie pospieszył się Hesham, nie trafił w bramkę.

Industria wygrała 36:35, zapewniła sobie awans do fazy pucharowej.

Liga Mistrzów. Grupa A, 11. kolejka

Industria Kielce - One Veszprem HC 36:35 (17:19)

Industria: Ferlin (8/34 - 24 proc.), Morawski (1/10 - 10 proc.), Cordalija - A. Dujszebajew 6, Jarosiewicz 6 (6/6 z karnych), Sićko 5, Karaliok 5, D. Dujszebajew 4, Nahi 4, Kounkoud 2, Maqueda 2, Vlah 2, Olejniczak, Moryto, Monar, Latosiński.

Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 6/6.

Veszprem: Corrales (0/13 - 0 proc.), Appelgren (5/28 - 18 proc.) - Hesham 9, Martinović 7, Cindrić 6, Descat 4 (3/4 z karnych), Elisson 3, Lenne 3, Elderaa 1, Pechmalbec 1, Mesilhy 1, Thiagus Petrus, Marguc, Dodić, Ali Zein.

Kary: 8 minut. Rzuty karne: 3/4.

Arkadiusz Moryto Grzegorz Wajda/REPORTER East News

