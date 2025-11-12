Rusza sprzedaż biletów na Superpuchar Polski w piłce ręcznej - Łódź '26!

Bilety już dostępne!

Bilety dostępne są wyłącznie na platformie Eventim.pl: TUTAJ. W ramach jednego biletu kibice mają zapewniony wstęp na oba spotkania - mecz kobiet i mężczyzn - oraz na cały dzień atrakcji w strefie Superpuchar Park. Ceny biletów indywidualnych rozpoczynają się już od 39 zł. Względem poprzedniego sezonu organizatorzy zwiększyli pulę wejściówek cieszących się największym zainteresowaniem w kategoriach cenowych 49 zł i 99 zł. Dostępne są również bilety grupowe dla szkół i klubów sportowych w cenie od 15 zł. Do sprzedaży trafiły także bilety VIP oraz dedykowane loże.

Kto zagra o Superpuchar?

W walce o Superpuchar zmierzą się czołowe zespoły polskiej piłki ręcznej. Zgodnie z obowiązującą formułą, o trofeum rywalizować będą Mistrz Polski oraz zdobywca ORLEN Pucharu Polski - zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. Ostateczny skład uczestników trzeciej edycji wydarzenia poznamy po finałowych rozstrzygnięciach sezonu 2025/2026, czyli wiosną 2026 roku.

Niezależnie od tego, jakie zespoły ostatecznie wystąpią w Atlas Arenie, kibice mogą spodziewać się pełnej pasji walki i zaangażowania czołowych szczypiornistek i szczypiornistów, którzy zmierzą się w dwóch spotkaniach rozgrywanych 29 sierpnia.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Superpucharu Polski:

Więcej niż mecz - całodniowe święto w Superpuchar Park

Superpuchar Polski to coś więcej niż dwa mecze - to prawdziwe święto piłki ręcznej dla całych rodzin. Jedyne w swoim rodzaju, całodniowe wydarzenie, w którym sport łączy się z zabawą i emocjami. Jeden bilet gwarantuje wstęp na oba spotkania oraz do wyjątkowej, plenerowej Strefy Kibica "Superpuchar Park".

Na kibiców przez cały dzień czekać będą liczne atrakcje: spotkania z legendami polskiej piłki ręcznej, boiska do gry 1 na 1 dla najmłodszych, bogata oferta gastronomiczna, konkursy z nagrodami oraz akcje charytatywne. To doskonała okazja, by wspólnie przeżyć sportowe emocje i poczuć wyjątkową atmosferę Superpucharu Polski.



