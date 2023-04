Rosyjska mistrzyni wypadła z wieżowca. Tragiczna śmierć Wiktorii Diwak

Ciało kobiety znaleziono w ogródku przed 15-piętrowym wieżowcem. Diwak wypadła z ósmego piętra, natomiast nie ma żadnych szczegółów, jak do tego doszło . Szczypiornistka poniosła śmierć na miejscu. Jak podają rosyjskie media, dzień przed upadkiem rozgrywała ligowe spotkanie.

W klubie również są w szoku. W wydanym komunikacie przekazano, że nikt nie ma podejrzeń, co moglo się stać. "O 11 przesłała znajomym zdjęcia z nowo zakupionym kotem. O 14:00 już jej nie było. Nikt z nas nie rozumie, co się działo w tym czasie. To prawdziwa katastrofa dla nas wszystkich" - przekazano w oświadczeniu.