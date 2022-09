Rosjanie z powołaniami, w Płocku drżą, czy wrócą. "Jestem pełen obaw"

Andrzej Grupa Piłka ręczna

Dwaj podstawowi zawodnicy Orlenu Wisły Płock dostali powołania na zgrupowanie reprezentacji Rosji, a wicemistrz Polski nie może im zabronić wyjazdu. - Jestem pełen obaw, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj, a nie wiemy, co się wydarzy jutro czy za chwilę - mówi dyrektor sportowy wicemistrza Polski Adam Wiśniewski. Obawia się tego, czy Dmitrij Żytnikow i Siergiej Kosorotow wrócą jeszcze do Płocka, bo teoretycznie... mogą zostać powołani do wojska.

Zdjęcie Rosjanie z Orlenu Wisły Płock wyjeżdżają na zgrupowanie reprezentacji Rosji. W Płocku drżą, czy wrócą do Polski / ANATOLII STEPANOV/VLADIMIR SIMICEKx2 / AFP