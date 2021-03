- Chciałem wrócić do męskiej piłki ręcznej od razu jak tylko przestałem pracować w Lublinie z MKS-em. Kobieca piłka ręczna była tylko przygodą. Zawsze głośno mówiłem, że chcę wrócić do pracy z drużyną mężczyzn - mówi w rozmowie z Interią Robert Lis, trener Azotów Puławy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Arkadiusz Moryto (skrzydłowy Łomży Vive Kielce) po meczu z PSG. Wideo INTERIA.TV

Po prawie czteroletniej przerwie, do PGNiG Superligi wraca Robert Lis. Ostatnio 48-letni szkoleniowiec pracował z MKS-em Perłą Lublin. W latach 2017-2020 sięgnął z tą drużyną po trzy tytuły mistrza Polski. Były reprezentant Polski i asystent selekcjonera reprezentacji Tałanta Dujszebajewa został tymczasowym trenerem Azotów Puławy, zastępując na tym stanowisku Larsa Walthera. Duński szkoleniowiec na początku marca trafił do szpitala z podejrzeniem ostrego zapalenia płuc. Aktualnie jego praca z zespołem jest wykluczona.

Reklama

Zbigniew Czyż, Interia: Jakie ma pan wrażenia po pierwszych dwóch treningach z zespołem?

Robert Lis, trener Azotów Puławy: - Jestem podekscytowany powrotem do męskiej piłki ręcznej jako trener. Będę miał możliwość współpracy ze świetnymi zawodnikami, z profesjonalistami z bogatymi karierami. Bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość.

Był pan zaskoczony propozycją objęcia zespołu z Puław?

- Tak. Ja natomiast chciałem wrócić do męskiej piłki ręcznej od razu jak tylko przestałem pracować w Lublinie. Kobieca piłka ręczna była tylko przygodą. Zawsze głośno mówiłem, że chcę wrócić do pracy z drużyną mężczyzn. Propozycja pojawiła się kilka dni temu. Same rozmowy potoczyły się bardzo szybko.

Jakie cele postawiono przed panem?

- Będziemy walczyć o miejsce na podium.

Będzie pan wprowadzał do pracy z drużyną w tych ostatnich meczach sezonu jakieś nowe elementy, czy raczej kontynuował to co wypracował Lars Walther?

- To bardzo trudne pytanie. Azoty są teraz na drugim miejscu, grają skutecznie, więc trudno teraz wszystko zmieniać i wywracać do góry nogami. Można byłoby tylko jeszcze coś popsuć. Na pewno będę pewien sposób kontynuował pracę swojego poprzednika. Jest z nami Michał Skórski, który był asystentem Larsa Walthera. Będzie ze mną współpracował i będzie trzymał tę wcześniej obraną linię.

Dokonywanie teraz zmian mogłoby zaszkodzić i namieszać chłopakom w głowach, a to nie jest potrzebne. Oczywiście, jakieś szczegóły, czy to w obronie, czy ataku, będę starał się doprecyzować lub poprawić. Na większe zmiany potrzebny jest czas. W tym momencie za wiele go nie ma, dlatego myślę, że będę się starał połączyć jedno z drugim.

Jak pan ocenia potencjał swojej nowej drużyny?

- Na pewno jest to zespół z olbrzymim potencjałem. Na każdą pozycję jest dwóch, trzech zawodników i to zawodników wybijających się w polskiej lidze. To jest na pewno duży komfort pracy. Poza tym w zasadzie nie ma kontuzji w drużynie. A gdyby były, odpukać, to jest kim zastąpić ewentualnie kontuzjowanego piłkarza. Wszyscy zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni. Są w stanie zrealizować prawie każdą taktykę. Potrzebny do tego jest tylko czas. Zobaczymy, czy będzie mi w Puławach dany na dłużej. Naprawdę można tutaj parę rzeczy powymyślać.

Będzie miał pan teraz okazję do pracy z kilkoma zawodnikami, z którymi współpracował w reprezentacji Polski.

- Tak. Jest Michał Jurecki, Michał Szyba, Rafał Przybylski. Z Wojciechem Gumińskim pracowałem jeszcze jako trener Legionowa.

W tym sezonie obserwował pan PGNiG Superligę w telewizji. Jak ocenia poziom obecnych rozgrywek?

- Sezon jest na pewno dziwny. Przerwy w rozgrywkach spowodowane koronawirusem nie pomagają. Jest dużo utrudnień w pracy trenerów. W dalszym ciągu dominują dwie drużyny, Łomża Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Dwie, trzy drużyny chcą zburzyć ten porządek. Poza tym zacięta jest rywalizacja o utrzymanie. Emocji myślę na pewno nie brakuje.

Kontrakt ma pan ważny do czerwca. Co potem?

- Mam kontrakt czasowy do czerwca z opcją przedłużenia. Po tym czasie zobaczymy, co dalej.

Jeśli zostanie pan na dłużej w Azotach Puławy, to jak długofalowo widzi pracę z tym zespołem?

- Nie chcę na razie zbyt daleko wybiegać w przyszłość. Koncentruję się na tym co tu i teraz.

Rozmawiał Zbigniew Czyż