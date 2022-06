Robert Lewandowski wspiera polski klub. I to przed takim wydarzeniem!

Łomża Vive w bardzo efektowny sposób awansowała do grona czterech najlepszych drużyn na kontynencie. Najpierw wygrała najmocniejszą grupę w historii Ligi Mistrzów, wyprzedzając m.in. Barcelonę, PSG i Telekom Veszprem. Później dość łatwo przebrnęła przez ćwierćfinał, a w sobotę o godz. 15.15 w Kolonii zagra o ścisły finał. Jej rywalem będzie Telekom Veszprem. W drugim, półfinale Barcelona zmierzy się z THW Kiel, a zwycięzcy tych spotkań w niedzielę wieczorem powalczą w ścisłym finale. Co ważne, sześć lat temu w Kolonii kielczanie rozegrali chyba najbardziej niesamowite spotkanie w swojej historii - właśnie przeciwko Węgrom z Veszpremu.

Robert Lewandowski wspiera Łomżę Vive Kielce

Mistrz Polski może liczyć na wielkie wsparcie. Dziś w mediach społecznościowych kielczanie zamieścili krótki film, w którym wypowiada się najlepszy piłkarz świata wg FIFA - Robert Lewandowski.

Instagram Wideo

"Zawsze cieszą mnie sukcesy polskich sportowców i drużyn, dlatego teraz będę trzymał kciuki za drużynę z Kielc w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Kolonii.

Pamiętam sukcesy polskiej piłki ręcznej, niech teraz przyjdzie kolejny! napisał Robert Lewandowski.

To kolejne takie bezpośrednie wsparcie dla polskich sportowców w ostatnim czasie. Na początku czerwca napastnik Bayernu Monachium wykorzystał wolne dni na zgrupowaniu kadry by polecieć do Paryża na finał turnieju kobiecego French Open. Tam z bliska kibicował Idze Świątek.

Robert Lewandowski rozgrywającym? Dlaczego by nie

Na wspomniany film zareagował oficjalny profil Ligi Mistrzów. - Kto jeszcze myśli, że Lewandowski mógłby być świetnym środkowym rozgrywającym? - zapytał.