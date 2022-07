Rewanż za finał Ligi Mistrzów już w grupie - Barcelona znów w Kielcach

Andrzej Grupa Piłka ręczna

Oba polskie zespoły, które w połowie września rozpoczną zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów, poznały dziś swoich rywali. Losowanie w Wiedniu tym razem nie wyłoniło jednej grupy składającej się z samych faworytów, jak rok temu, choć mocniejsza wydaje się ta, do której trafili mistrzowie Polski z Kielc. Orlen Wisła ma u siebie m.in. milionerów z PSG, co oznacza, że do domu wróci Kamil Syprzak. A do Kielc przyjedzie za to broniąca trofeum Barça.

Zdjęcie FC Barcelona znów będzie w fazie grupowej rywalem mistrza Polski z Kielc / ROBERTO PFEIL / AFP