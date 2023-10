Reprezentacja Polski w kryzysie. Mocny apel legendy biało-czerwonych

Konsekwencją kiepskich rezultatów jest coraz mniejsze zainteresowanie dyscypliną wśród kibiców . Odzwierciedlają to wyniki oglądalności meczów.

Sławomir Szmal świadomy zapaści polskiej piłki ręcznej

Zdajemy sobie sprawę, że piłka ręczna nie była popularyzowana wśród dzieci w odpowiedni sposób, czego dowód widzimy na przykładzie liczby trenujących. Dane, do których mam dostęp, mówią, że ta w ciągu ostatnich sześciu lat mocno spadła. To bardzo, bardzo niepokojące. Musimy podjąć wszelkie działania i zaangażować wszystkie siły - wiedzę, czas, pieniądze - żeby piłka ręczna odzyskała swój dawny potencjał

Przed Szmalem poważne wyzwanie. Zlecono mu gruntowną reformę rozgrywek młodzieżowych . Miałoby to spopularyzować piłkę ręczną wśród dzieci, co może rzutować na przyszłość reprezentacji Polski.

- Oprócz malejącej liczby zawodników, zmniejsza się także liczba klubów. W tym momencie stoimy przed problemem, że drużyny muszą udawać się na dalekie wyjazdy, ale nie powinniśmy się nad tym w ogóle zastanawiać. Rozwiązanie jest proste: sprawić, by powstało więcej klubów. To będzie jedno z głównych zadań i dla Związku Piłki Ręcznej w Polsce, i dla okręgowych związków w kolejnych latach. Musimy ściśle współpracować, by jak najszybciej odwrócić tę tendencję - kontynuował Sławomir Szmal.