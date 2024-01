Reprezentacja Polski poznała swoją przyszłość. Będzie wielki hit

Polska miała już pewne miejsce w finałowej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata, ale w kończących się powoli mistrzostwach Europy walczyła o to, by w losowaniu mieć rozstawienie. Po dwóch wysokich porażkach z Norwegią i Słowenią podopieczni Marcina Lijewskiego znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - musieli nie tylko wygrać ostatni mecz ze świetnie prezentującą się ekipą Wysp Owczych, ale też patrzeć na rozstrzygnięcia w innych grupach. Gdyby Biało-Czerwoni mieli najsłabszy bilans spośród drużyn z trzecich miejsc, zajęliby 18. miejsce w turnieju - i byliby na samej górze ekip nierozstawionych.