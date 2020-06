Reprezentacja piłkarek ręcznych rozpoczęła zgrupowanie w COS-ie Cetniewo

​20 piłkarek ręcznych, w tym trzy bramkarki, rozpoczęło we wtorek w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo we Władysławowie zgrupowanie reprezentacji Polski. Nad morzem podopieczne norweskiego trenera Arne Senstada przebywać będą do niedzieli 14 czerwca.

Z wytypowanych na zgrupowanie zawodniczek do COS-u Cetniewo nie przyjechały rozgrywające Monika Kobylińska (Brest BH), Karolina Kudłacz-Gloc (SG BBM Bietigheim) oraz Aleksandra Zych (Borussia Dortmund). W ich miejsce pojawiły się będące na liście rezerwowej siostry Dominika (Perła Lublin) i Magda (Korona Handball Kielce) Więckowskie oraz Natalia Nosek (Perła).

W gronie powołanych kadrowiczek jest natomiast jedna debiutantka - to 18-letnia rozgrywająca niemieckiego klubu HSG Bensheim-Auerbach Julia Niewiadomska.

To zgrupowanie zorganizowane zostało dzięki "odmrożeniu" Centralnych Ośrodków Sportów i można je uznać za pierwszy etap przygotowań do mistrzostw Europy, które w grudniu odbędą się w Norwegii i Danii.

W maju "Biało-Czerwone" powinny dokończyć eliminacje do tej imprezy, a w ostatnim spotkaniu miały w niedzielę zmierzyć się w Koszalinie z Ukrainą.

Ze względu na pandemię koronawirusa te kwalifikacje zostały jednak anulowane, a w czempionacie Starego Kontynentu zagrają zespoły, które dwa lata temu rywalizowały w tej imprezie we Francji. Polki zajęły wówczas w gronie 16 drużyn 14. lokatę.

Z kolei w piątek 12 czerwca do COS-u Cetniewo przejedzie reprezentacja piłkarzy ręcznych. Trener Patryk Rombel, którego asystentem został Bartosz Jurecki, powołał 21 zawodników. To zgrupowanie potrwa do 25 czerwca.

