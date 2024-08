Rekordowa frekwencja przy Superpucharze Polski w piłce ręcznej

Prezes Superligi sp. z o. o., Piotr Należyty, nie kryje entuzjazmu: Sprzedaż ponad 7 tysięcy biletów na tydzień przed wydarzeniem to dla nas ogromny sukces, pokazujący, że ligowa piłka ręczna w Polsce ma się bardzo dobrze. To także dowód na to, że kibice doceniają rangę wydarzenia i chcą być częścią tego historycznego momentu. Od początku zależało nam, by zmaganiom o Superpuchar Polski towarzyszyła niesamowita oprawa, rekordowa frekwencja w jednej z największych polskich hal widowiskowo-sportowych oraz mnóstwo atrakcji okołomeczowych. W tym celu powstanie też pierwsza w historii strefa kibica Superpuchar Park, do której zapraszamy już od godz. 11:00. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie kupili biletów, aby to zrobili - to ostatnia szansa, by zobaczyć na żywo największe gwiazdy i poczuć niepowtarzalną atmosferę największego klubowego wydarzenia w piłce ręcznej.

Reklama