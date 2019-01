Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk w 1/8 finału PGNiG Pucharu Polski pokonali w Wieluniu tamtejszy MKS. Mecz zakończył się wynikiem 21-25, a to dało awans gdańszczanom do ćwierćfinału, w którym podejmą Azoty Puławy.

W pierwszym ze spotkań w ramach rozgrywek PGNiG Pucharu Polski Energa Wybrzeże Gdańsk pokonała lidera tabeli I ligi, Sokoła Porcelana Lubiana Kościerzyna (25-18). Kolejnym przeciwnikiem okazał się również zespół z I ligi, MKS Wieluń. Do tego miasta czerwono-biało-niebiescy udali się w komplecie. Do zespołu dołączyli wszyscy kadrowicze, którzy nie występowali w poprzednich pucharowych meczach.

- Niestety, takie są zasady. W okresie świątecznym, kiedy przerwa w lidze jest dość długa i w tym czasie moglibyśmy pracować nad błędami, które popełnialiśmy w pierwszej rundzie, my głównie pracowaliśmy nad swoją kondycją, motoryką i siłą, bo na treningach było nas siedmiu. Od początku tygodnia są już wszyscy, więc praca jest zdecydowanie lepsza i bardziej owocna. Mamy jeszcze troszkę czasu na pracę i poprawienie swoich błędów. Mam nadzieję, że wysiłek włożony w treningi w ostatnich tygodniach, przybliży nas do tego, co chcemy osiągnąć - zaznaczył przed spotkaniem Michał Bednarek z Wybrzeża.

Mecz zakończył się zwycięstwem gdańszczan 25-21.

Dzień później, w poniedziałek 21 stycznia odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych. Zgodnie z regulaminem zespół z niższej klasy rozgrywek podejmie rywala. W przypadku drużyn z tej samej klasy rozgrywek gospodarz został ustalony w wyniku losowania.

Terminarz rozgrywek 1/4 finału PGNiG Pucharu Polski:

(26/27 stycznia):

Energa Wybrzeże Gdańsk - Azoty-Puławy

(Piotrkowianin Piotrków Tryb. lub Energa MKS Kalisz) - NMC Górnik Zabrze

Gwardia Opole - PGE Vive Kielce

Azoty-Puławy II - Orlen Wisła Płock

Mecz 1/8 finału do rozegrania:



Piotrkowianin Piotrków Tryb. - Energa MKS Kalisz (22.01.).



Łukasz Razowski z Gdańska