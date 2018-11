Puchar EHF: THW Kiel wśród rywali Azotów Puławy

Jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich zespołów THW Kiel będzie jednym z grupowych rywali piłkarzy ręcznych Azotów Puławy w rozgrywkach Pucharu EHF. Grupę D uzupełniają: Fraikin BM Granollers (Hiszpania) i GOG Svendborg (Dania). Losowanie odbyło się w Wiedniu.

Zdjęcie Azoty Puławy /Paweł Janczyk /Newspix



Puławianie, dzięki zwycięstwu w dwumeczu z islandzkim Selfoss Handbolti (33:26 i 27:28), drugi raz z rzędu wywalczyli awans do fazy grupowej tych rozgrywek.



Wśród 16 zespołów, które znalazły się w tej fazie rozgrywek po trzech przedstawicieli mają Hiszpania i Niemcy, po dwie ekipy Dania i Węgry, a po jednej drużynie Chorwacja, Francja, Macedonia, Polska, Portugalia i Rumunia. W związku z tym przyjęto taką zasadę podczas losowania w Wiedniu, żeby zespoły z jednego kraju nie trafiały do jednej grupy.



Pierwsza runda fazy grupowej Pucharu EHF rozegrana zostanie 9 i 10 lutego, a ostatnia 30-31 marca 2019 roku. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinału.



W poprzednim sezonie Puchar EHF zdobył niemiecki zespół Fuechse Berlin, który w finale w Magdeburgu pokonał francuski Saint-Raphael Var Handball 28:25.



Azoty w swoim dziewiątym sezonie w europejskich pucharach po raz drugi awansowały do fazy grupowej. Przed rokiem zajęły trzecie miejsce w grupie D.



Wyniki losowania fazy grupowej Pucharu EHF: