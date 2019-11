Puchar EHF piłkarzy ręcznych. MT Melsungen wśród rywali Gwardii Opole

Niemiecki zespół MT Melsungen, duński Bjerringbro-Silkeborg i Benfica Lizbona będą rywalami Gwardii Opole w grupie A rozgrywek Pucharu EHF piłkarzy ręcznych. Losowanie odbyło się w czwartek w Wiedniu.

W ostatniej, trzeciej rundzie eliminacji Gwardia wygrała u siebie z Azotami Puławy 26:24 i przegrała na wyjeździe 28:29. Z kolei NMC Górnika Zabrze dwukrotnie pokonał SC Magdeburg 25:37 i 26:37.

Klub z Magdeburga, w składzie m.in. z Piotrem Chrapkowskim, w gr. C będzie rywalizował z RK Gorenje Velenje (Słowenia), HB Plan de Cuques Nantes (Francja) i Abanca Ademar Leon (Hiszpania).