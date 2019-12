Puchar EHF piłkarek ręcznych. Rywal Perły Corona Brasov wykluczona z rozgrywek

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud zastąpi inną rumuńską drużynę CSM Coronę Brasov w Pucharze EHF w grupie C, w której występują piłkarki ręczne Perły Lublin. Jest to efekt zawieszenia Corony przez europejską federację po aferze dopingowej z udziałem czterech zawodniczek tego klubu.

Obydwie ekipy z Rumunii zmierzyły się w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek uzyskując w dwumeczu identyczny bilans bramkowy 49:49, ale Corona zaliczyła większą liczbę trafień na wyjeździe i awansowała do fazy grupowej. W wyniku losowania trafiała do grupy C, w której oprócz mistrzyń Polski grać będą węgierski ERD i Odense Handbold z Danii.

Po ujawnieniu wyniku badań antydopingowych Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) zadecydowała o wykluczeniu CSM Corony Brasov z dalszych rozgrywek europejskich. W pierwszej kolejce gier grupowych Pucharu EHF szczypiornistki MKS Perły Lublin podejmą właśnie Glorię. Mecz odbędzie się 5 stycznia, o godz 17 w lubelskiej hali Globus.

Autor: Andrzej Szwabe