Puchar EHF: Perła Lublin poznała grupowych rywali

Piłkarki ręczne MKS Perła Lublin spotkaniem u siebie z CSM Corona Brasov rozpoczną na początku stycznia rywalizację w grupie C Pucharu EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej). Oprócz zespołu z Rumunii przeciwnikami mistrzyń Polski będą węgierski ERD oraz duński Odense Handbold.

Zdjęcie Kingra Achruk /Krzysztof Radzki /East News

Podczas czwartkowego losowania w Wiedniu lubelska drużyna, jako uczestnicząca wcześniej w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, umieszczona została z trzema innymi w pierwszym koszyku.

Z drugiego koszyka do grupy C trafił węgierski ERD, ktry w trzeciej rundzie Pucharu EHF z trudem wyeliminował rosyjski Kubań, u siebie wygrywając 39-32 i przegrywając na wyjeździe 25-30. W węgierskiej ekstraklasie przeciwniczki Perły po 10 kolejkach zajmują czwarte miejsce mając siedem zwycięstw i trzy porażki. Wyżej w tabeli plasują się dwie drużyny grające nadal w Lidze Mistrzyń (Gyori Auto ETO KC i FTC-Rail Cargo Hungaria) oraz Siofok KC, który trafił do grupy B Pucharu EHF.

Z trzeciego koszyka do grupy C wylosowano rumuński zespół CSM Corona Brasov, który w drugiej rundzie kwalifikacyjnej wyeliminował hiszpańską Super Amara Bera Bera (35-30 i 33-32), a w trzeciej tylko dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe - inną rumuńską drużynę CS Gloria 2018 Bistrita-Nasad (27-25 i 22-24).

W lidze rumuńskiej, po 11 kolejkach Corona jest wiceliderem wyprzedzając występujący w Lidze Mistrzyń CSM Bukareszt, który wysoko wygrywał z Perłą w grupowej rywalizacji LM (35-19 i 28-19).

Stawkę w grupie C uzupełnia Odense Handbold z Danii, który w drugiej rundzie kwalifikacyjnej wyeliminował czeską DHC Slavię Praga (34-25 i 38-14), a w trzeciej francuski ESBf Besancon (25-23 i 32-29).

W lidze duńskiej, w której liderem bez porażki jest Team Esbjerg (razem z Perłą występował w grupie LM), drużyna Odense zajmuje trzecie miejsce mając 10 zwycięstw i trzy porażki.

Niepokonana dotąd w ekstraklasie Perła w rywalizacji kontynentalnej mieć więc będzie ekipy z lig dużo silniejszych od polskiej, ale w przypadku podopiecznych Roberta Lisa procentować już powinno doświadczenie, jakie lublinianki zdobywały w poprzednich miesiącach grając z najlepszymi w Europie.

Pozostałe grupy Pucharu EHF:

Grupa A



DHK Banik Most (Czechy), Kastamonu Belediyesi (Turcja), Thuringer HC (Niemcy) i DVSC Schaeffler Debreczyn (Węgry)

Grupa B

HC Podravka Vegeta Koprivnica (Chorwacja), Siofok KC (Węgry), Magura Cisnadie (Rumunia) i Kobenhavn Handball (Dania)

Grupa D



SG BBM Bietigheim (Niemcy), Herning-Ikast Handbold (Dania), Handball Club Lada Togliatti (Rosja) i Storhamar (Norwegia)

Mecze pierwszej rundy rozegrane zostaną 4 lub 5 stycznia, a ostatniej 8 lub 9 lutego. Po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup awansują do ćwierćfinału.

Autor: Andrzej Szwabe