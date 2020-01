Puchar EHF. Odense - Perła Lublin 35-18 w 2. kolejce

Piłkarki ręczne MKS Perły Lublin przegrały wyjazdowe spotkanie z duńskim Odense Handbold 18-35 (13-18) w 2. kolejce grupy C Pucharu EHF.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Kornecki: Nie można odmówić nam walki INTERIA.TV

Sromotną porażką zakończył się wyjazd lublinianek do wicemistrzyń Danii. Pomijając potencjały finansowe i kadrowe lig duńskiej oraz polskiej, niezwykle istotnym był fakt, iż Perła przystąpiła do tego spotkania w bardzo osłabionym składzie. Z powodu kontuzji zabrakło aż siedmiu czołowych zawodniczek: reprezentantek kraju Kingi Achruk, Marty Gęgi, Aleksandry Rosiak, Małgorzaty Stasiak i Anety Łabudy, reprezentantki Chorwacji Valentiny Blazevic oraz Dunki Mii Moldrup. Trener Robert Lis miał do dyspozycji zaledwie 11 szczypiornistek, łącznie z dwiema bramkarkami.

Reklama

Festiwal strzelecki zespołu duńskiego rozpoczęła Kathrine Heindhal, ale po pięciu minutach było tylko 3-2. Za to po kolejnych 10 minutach na tablicy wyników widniało już 13-3.

Drugi kwadrans spotkania należał jednak do polskiego zespołu, który po efektownym rzucie Dominiki Więckowskiej zaliczył w tym okresie 10 trafień przy pięciu ekipy duńskiej. Spory udział w tak efektywnej grze miały bramkarka Weronika Gawlik, skrzydłowa Joanna Gadzina oraz młode rozgrywające Więckowska i Karolina Kochaniak.

Po zmianie stron miejscowe szybko jednak zaczęły powiększać przewagę i znów do 10-bramkowej różnicy (27-17) w kapitalnym stylu doprowadziła aktualna mistrzyni świata, uważana za najwybitniejszą obecnie środkową Holenderka Cornelia Nycke Groot. Ponieważ zespół z Odense nie zwalniał tempa, a lublinianki wyraźnie opadły z sił, gospodynie zdobyły osiem goli z rzędu i na trzy minuty przed końcową syreną prowadziły 34-17.

W całym spotkaniu drużyna z Danii odnotowała aż 78-procentową skuteczność (35 trafień na 45 rzutów), zaś zawodniczki Perły tylko 44-procentową, w czym spory udział miała w bramce holenderska mistrzyni świata Tess Wester.

Za tydzień w 3. kolejce grupy C MKS Parła Lublin zmierzy się na wyjeździe z węgierskim ERD.

Andrzej Szwabe

Zdjęcie Trener MKS Perły Lublin Robert Lis (L) i Dagmara Nocuń / Darek Delmanowicz / PAP

Odense - Perła Lublin 35-18 (18-13)

Perła: Weronika Gawlik, Gabrijela Besen - Dagmara Nocuń 1, Joanna Szarawaga 2, Patrycja Królikowska 3, Karolina Kochaniak 4, Joanna Gadzina 2, Natalia Nosek 1, Aleksandra Olek, Dominika Więckowska 4, Sylwia Matuszczyk 1.

Najwięcej bramek dla Odense Handbold: Nadia Offendal i Cornelia Nycke Groot po 5, Stine Jorgensen, Mie Hajlund i Kathrine Heindahl po 4, Sara Hałd 3.

Sędziowały: Marija Ilieva i Silvana Karbeska z Macedonii.