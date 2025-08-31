Przez lata w Polsce nikt na to nie wpadł. Świetny pomysł, tysiące zachwyconych kibiców

To tak, jakby mieć dwa konie czempiony i skrywać je przed światem w stajni. Albo dysponować supernowoczesnymi samochodami, lecz w ogóle nie wyjeżdżać nimi z garażu. Do niedawna identycznie było z Superpucharem Polski. A dokładniej, to nie było, gdyż przez lata nikt nie zdecydował się pochwalić dwoma kapitalnymi zespołami w dodatkowym meczu, który miałby świetną oprawę. Przed rokiem na szczęście to się zmieniło, a sobotnia bitwa Orlen Wisły Płock z Industrią Kielce tylko pokazała, że mecz o Superpuchar musi być już obowiązkowym punktem kalendarza.

- Szkoda, że za moich czasów takich meczów nie było, bo chętnie bym w nich uczestniczył. Cieszę się, że teraz to spotkanie weszło na stałe do terminarza, bo fajnie spotkać się na początek sezonu z bardzo dobrą drużyną i zagrać dobry mecz - podkreśla Krzysztof Lijewski, były reprezentant Polski, a dziś drugi trener Industrii.

Dawid Dawydzik, obrotowy Wisły: - Świetnie w taki sposób zaczynać sezon. Dwie najlepsze drużyny grają o Superpuchar, kibice jak zawsze dopisują. Mecze zawsze stoją na wysokim poziomie, w końcu okrzyknięte są mianem "Świętej Wojny" i przez wielu uważane za najlepsze spotkania piłki ręcznej w Europie, więc już z tego możemy być dumni.

Duże zainteresowanie Superpucharem Polski

Sobotni bój między Wisłą a Industrią w Atlas Arenie w Łodzi obejrzało ponad 8 tys. widzów. Jedna trybuna była podzielona niemal idealnie na pół - po lewej stronie dominowały żółte koszulki fanów z Kielc, po prawej niebiesko było od trykotów kibiców Wisły. Kilka godzin wcześniej na trybunach zasiedli za to sympatycy Zagłębia KGHM Lubin i PGE MKS FunFloor Lublin, bo te zespoły zagrały o Superpuchar kobiet. Wygrał ekipa z Lubina (28:24), ale największym zwycięzcą była żeńska piłka ręczna, bo rzadko się zdarza, że mecz pań ogląda kilka tysięcy widzów.

- Superpuchar ma spełniać rolę promocyjną i rozpoczynać sezon z przytupem. Dzieje się to drugi raz i pod każdym względem jest lepiej niż rok temu. W grach zespołowych nie ma za wiele trofeów do zdobycia, więc o każde mocno walczymy - podkreśla Bożena Karkut, trenerka Zagłębia.

Podczas sobotniego Superpucharu był także sektor podzielony między sympatykami najlepszych polskich zespołów. Zasiadły na nim najmłodsze piłkarki i piłkarze ręczni, bo sobotę przeznaczono nie tylko na chwalenie się najlepszymi graczami tej dyscypliny, ale też zachęcanie młodych do treningów.

- To rewelacyjna promocja piłki ręcznej. W hali i przed nią widziałem mnóstwo dzieci. To super sprawa dla naszej dyscypliny - przyznaje Dawydzik.

Organizacyjnie do niczego nie można się przyczepić, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Kibice też dopisali, a organizatorzy dobrze rozpromowali wydarzenie. To była dobra reklama piłki ręcznej w Polsce

Piotr Jędraszczyk, zawodnik Industrii: - Mecz o Superpuchar to dobry pomysł. Jesteśmy w światowej czołówce piłki ręcznej i te "Święte Wojny" zawsze przynoszą dużo emocji, a oglądalność wzrasta. Dla kibiców to dobre widowisko, bo spotykają się dwie najlepsze drużyny w kraju, a to daje promocję dyscypliny na wysokim poziomie.

Z Łodzi Piotr Jawor

Magdalena Stysiak: Nie byłyśmy przygotowane na tak dobrą grę Belgijek Polsat Sport Polsat Sport

Krzysztof Lijewski i Tałant Dujszebajew Piotr Dziurman East News

Michał Daszek z Orlen Wisły Płock Piotr Matusewicz East News

Superpuchar Polski w piłce ręcznej © Paweł Bejnarowicz materiały prasowe