Przed polskim zespołem "dwa najważniejsze spotkania w sezonie"

Przed kieleckim zespołem jeden z najważniejszych tygodni sezonu. W czwartek walczyć będzie o szósty w historii klubu awans do Final Four Ligi Mistrzów, a w niedzielę o 20. mistrzostwo Polski w starciu z Orlen Wisłą Płock .

- Jestem trochę zdenerwowany. Przed nami dwa najważniejsze spotkania w sezonie . Po nich okaże się, czy to był dla nas dobry sezon czy nie - nie ukrywał bramkarz Barlinka Industrii Andreas Wolff .

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu LM podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa zremisowali w Veszprem 29-29 i losy awansu do Final Four tych rozgrywek są nadal otwarte. - Po pierwszym spotkaniu dostawałem sporo pochlebnych informacji, że zagraliśmy bardzo dobre zawody, które się dobrze oglądało. A przecież nie wygraliśmy. Teraz musimy zagrać perfekcyjnie, aby zwyciężyć - powiedział Lijewski. Dodał, że kluczem do sukcesu będzie szczelna defensywa.