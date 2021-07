​Prezes PKN Orlen spotkał się z przedstawicielami klubu Wisła Płock

Podczas spotkania, które odbywało się pod hasłem, "Łączy nas wspólna historia. Jednoczy Płock", PKN Orlen ogłosił, że pozostaje sponsorem generalnym SPR Wisły Płock w sezonach 2021-24 oraz sponsorem strategicznym Wisły Płock na sezon 2021-22. Spółka zaznaczyła, że "wsparcie dwóch drużyn: piłki ręcznej i nożnej to wyraz przywiązania koncernu do Płocka i regionu oraz zrozumienia potrzeb lokalnej społeczności".

"Orlen zwiększa swoją siłę, staje się firmą coraz większą, ma duży wpływ nie tylko na rynek w Polsce, ale też na rynek regionu" - powiedział podczas wtorkowego briefingu prasowego w siedzibie PKN Orlen w Płocku prezes spółki. Jak podkreślił, płocki koncern bardzo mocno inwestując, realizuje przy tym dużą liczbę procesów akwizycyjnych

"I tu chcę uspokoić wszystkich, firmy, które również bardzo mocno inwestują w sport, ale które niedługo wejdą do Grupy Orlen, że tamtejsi sportowcy, finansowani przez te firmy, mogą czuć się bezpieczni. W żadnym wypadku fuzje nie zmniejszą finansowania w sport. Wręcz na odwrót, fuzje wzmocnią finansowanie w sport" - oświadczył Obajtek.

Szef PKN Orlen zwrócił uwagę, że inwestycje w sport przynoszą wymierne efekty, przy czym w tego rodzaju działalności - podobnie, jak w biznesie - "coraz bardziej patrzy się na sport długoterminowo, a nie krótkoterminowo".

"Jesteśmy firmą odpowiedzialną, która ma pewien plan, ważny dla sportu. Inwestujemy patrząc nie tu i teraz, tylko inwestujemy długoterminowo. Pokazaliśmy to w czasie pandemii, gdzie wiele firm w Polsce i na świecie robiło duże cięcia, które zmniejszały inwestowanie w sport. Myśmy tego nie zrobili. Uważaliśmy, że musimy dać bezpieczeństwo naszym sportowcom i muszą te umowy trwać" - zaznaczył Obajtek.

Jak ocenił prezes PKN Orlen, "nasi sportowcy, którzy nas wspaniale reprezentują na różnych imprezach krajowych i międzynarodowych, muszą mieć pewną ciągłość, a przede wszystkim muszą mieć pewną stabilność". "Orlen zawsze będzie inwestował w takie zadania" - zadeklarował.

Obajtek przypomniał, że to właśnie PKN Orlen jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także - poprzez związki sportowe i indywidualne umowy - wielu sportowców reprezentujących Polskę, którzy wystartują w nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Odnosząc się do wsparcia przez PKN Orlen sekcji piłki ręcznej i nożnej klubu Wisła Płock, Obajtek podkreślił, iż koncern, mający w tym mieście swą siedzibę i główny zakład produkcyjny, "bardzo mocno inwestuje w zadania społeczne". "Nie można oderwać PKN Orlen od Płocka. Jesteśmy trwale związani z tą ziemią, z tym miastem, z tym powiatem. W związku z tym jest naszą powinnością wręcz inwestować w zadania społeczne, co naprawdę bardzo mocno czynimy" - oświadczył.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, współpraca z drużyną piłki ręcznej SPR Wisłą Płock została wydłużona o jeden sezon w stosunku do poprzedniego kontraktu i będzie obowiązywała od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.

W informacji podkreślono, że drużyna płockich szczypiornistów, obecnych wicemistrzów Polski, będzie dalej występować pod nazwą Orlen Wisła Płock, a logo sponsora generalnego znajdzie się m.in. na wszystkich strojach zawodników, materiałach prasowych i marketingowych oraz w przestrzeni płockiej hali sportowej Orlen Arena, gdzie drużyna piłki ręcznej rozgrywa mecze w roli gospodarza.

Z kolei sponsoring drużyny piłki nożnej klubu Wisła Płock, jak podał PKN Orlen, został przedłużony o kolejny sezon - umowa obowiązuje od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. W komunikacie zaznaczono, że "w stosunku do ubiegłego kontraktu zwiększona została wysokość premii za osiągane wyniki sportowe, co powinno zmotywować Nafciarzy do lepszej gry na boisku".

W informacji zapowiedziano, że promocja marki Orlen na koszulkach zawodników oraz w przestrzeni nowo budowanego stadionu będzie miała miejsce podczas wszystkich meczów w nowym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy, który rusza już 23 lipca.

PKN Orlen podkreślił, że dla Płocka funkcjonowanie tam jego głównego zakładu produkcyjnego "to tysiące miejsc pracy, ale również ogromne wpływy do budżetu miasta". "Blisko jedna czwarta budżetu to wpływy z podatków z prowadzonej działalności PKN Orlen - tylko w 2020 r. było to ponad 230 mln zł" - wyliczył koncern.

Koncern zapewnił, że - w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu - "angażuje się w szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności, które organizuje z własnej inicjatywy wspólnie z lokalnymi partnerami". Wśród nich wymienił m.in. bezpłatne lekcje pływania, strzeżone kąpielisko w nad Jeziorem Górskim w Grabinie koło Płocka, a także bezpłatne półkolonie dla 500 płockich dzieci i blisko 3700 paczek wigilijnych, które trafiły do płockich seniorów.

W Płocku znajduje się kompleks rafineryjno-petrochemiczny PKN Orlen, największy tego typu w Polsce i jeden z największych w Europie. W 2020 r. do Grupy Orlen weszła Grupa Energa oraz spółka Ruch. W planach PKN Orlen jest finalizacja przejęcia Grupy Lotos i PGNiG.