Z drużyny Niemiec, która podobnie jak Polska wygrała dwa dotychczasowe spotkania i jest pewna awansu do drugiej rundy ME, w poniedziałek wieczorem wypadli: bramkarz Łomży Vive Kielce Andreas Wolff, rozgrywający Kai Haefner i Luca Witzke oraz skrzydłowi Timo Kastening i Lukas Mertens. Wcześniej koronawirus wykluczył Juliusa Kuehna i powołanego w jego miejsce Hendrika Wagnera, który pozytywny wynik testu otrzymał tuż po przyjeździe do Bratysławy i nie zdążył jeszcze pojawić się na boisku.

ME 2022 piłkarzy ręcznych. Polska - Niemcy: wielkie problemy u rywali

Wszyscy przebywają w izolacji i nie da się przewidzieć, kiedy będą mogli wrócić do treningów.

Reklama

Selekcjoner Alfred Gislason w poniedziałkowy wieczór powołał dodatkowo 39-letniego Johannesa Bittera, który w 2007 roku zdobył mistrzostwo świata po finałowej wygranej z Polską 29-24, skrzydłowego Runego Dahmke, obrotowego Sebastiana Firnhabera oraz zawodników drugiej linii Paula Druxa i Fabiana Wiede.

ME 2022 piłkarzy ręcznych. Polska - Niemcy. Gdzie oglądać mecz?

Łącznie do dyspozycji Gislasona na zaplanowany na godzinę 18 mecz w Bratysławie jest 14 szczypiornistów. Transmisja w Eurosporcie i Metrze.