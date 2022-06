Powtórka "grupy śmierci" w Lidze Mistrzów? Znamy koszyki przed losowaniem!

EHF ogłosiła oficjalnie koszyki przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów i wyglądają one co najmniej "ciekawie":

Koszyk A:

Barcelona (Hiszpania)

SC Magdeburg (Niemcy)

Paris Saint-Germain Handball (Francja)

Pick Szeged (Węgry)

Koszyk B:

GOG Gudme (Dania)

Łomża Industria Kielce (Polska)

FC Porto (Portugalia)

Celje Pivovarna Laško (Słowenia)

Koszyk C:

Dinamo Bukareszt (Rumunia)

THW Kiel (Niemcy)

HBC Nantes (Francja)

Telekom Veszprém (Węgry)

Elverum Håndball (Norwegia)

PPD Zagrzeb (Chorwacja)

Aalborg Håndbold (Dania)

Orlen Wisła Płock (Polska)

Polska liga spadła w rankingu EHF

Dlaczego mistrz Polski, a zarazem finalista Ligi Mistrzów, nie znalazł się w pierwszym koszyku, a w drugim - wśród teoretycznie słabszych drużyn? O przydziale do pierwszych dwóch koszyków decyduje ranking IHF za trzy sezony - w tym wypadku 2018/19, 2019/20 i 2020/21. Nie wliczają się więc ostatnie znakomite wyniki naszych zespołów: drugie miejsce kielczan w Lidze Mistrzów oraz trzecie płocczan w Lidze Europejskiej. Mistrzowie czterech najmocniejszych lig w rankingu, czyli niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i węgierskiej trafiają do pierwszego koszyka, a następne kraje - do drugiego. Polska Superliga spadła tu z szóstego miejsca na siódme, za ligę macedońską. Wardaru Skopje w ogóle jednak nie ma w zestawieniu, bo na najbliższy sezon został wyrzucony za brak uregulowania zadłużenia wobec swoich byłych graczy. Na pewno więc mistrz Polski jest najmocniejszym zespołem w tym koszyku. W dwóch ostatnich są głównie zespoły, które dostały dzikie karty: choćby dwaj finaliści ostatniego Final4 (Veszprem i Kiel) w trzecim, a w czwartym - marzący o zawojowaniu Europy Aalborg Håndbold , który ma już w składzie kilku reprezentantów Danii, Szwecji czy Islandii, a dochodzi do nich Mikkel Hansen.

Orlen Wisła Płock też może mieć arcymocnych rywali

To wszystko oznacza, że Łomża Industria Kielce może znaleźć się w najsilniejszej grupie w historii Ligi Mistrzów: razem z trzema pozostałymi uczestnikami Final4 (Barcelona, Veszprem, Kiel), bogatym PSG i Aalborgiem. Stawkę mogą uzupełnić wtedy niewygodne dla kielczan FC Porto oraz np. Elverum z Norwegii. Na pewno na tym etapie nie zmierzą się ze sobą oba polskie zespoły - wyklucza to regulamin.

Orlen Wisła Płock też może mieć atrakcyjny zestaw przeciwników, w którym znajdą się PSG, Barcelona, Kiel, Veszprem i Aalborg, ale i znacznie słabszy. Wiele zależeć więc będzie od szczęścia. Losowanie odbędzie się w piątek 1 lipca o godz. 11 w Wiedniu.

Same zasady rozgrywania fazy grupowej się nie zmienią - 14 kolejek począwszy od 14 września, najlepsze dwa zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego zagrają w 1/8 finału. Final4 znów odbędzie się w Kolonii - 17 i 18 czerwca 2023 roku.