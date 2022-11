Potężny wstrząs w Kielcach, kwadrans i po zabawie! Pokaz mocy Łomży

Pół godziny przed rozpoczęciem meczu w Kielcach, w Płocku zakończyło się starcie wicemistrza Polski Orlenu Wisły Płock z wicemistrzem Węgier Telekomem Veszprem. Wygrali goście, czyli jeden z faworytów Ligi Mistrzów. A skoro do Kielc przyjechał mistrz kraju, można się było spodziewać arcyciekawego starcia i dużego wyzwania dla drużyny Tałanta Dujszebajewa. Tyle że emocje skończyły się po zaledwie kwadransie - tyle wystarczyło Łomży Industrii, by udowodnić swoją wyższość.'

Kapitalny początek Andreasa Wolffa. Niemiec odebrał rywalom chęci do gry

Pick Szeged, w przeciwieństwie do Veszpremu, zawsze leżał drużynie z Kielc. Pick potrafi bowiem raz po raz ogrywać Telekom w krajowych rozgrywkach, ale już w tych europejskich radzi sobie nad wyraz przeciętnie. Z Łomżą, a wcześniej Vive, Węgrzy wygrali zaledwie jedno z dziewięciu poprzednich spotkań, przegrali pięć ostatnich. Tradycja została podtrzymana, ale to, co się stało w początkowym fragmencie, zostanie zapamiętane na długo. Kapitalnie w bramce Łomży spisywał się Andreas Wolff - obronił siedem z dziesięciu pierwszych rzutów rywali. Nie mylili się w ataku Szymon Sićko i Arkadiusz Moryto, defensywy Picku jakby w ogóle nie było. Doświadczony bramkarz Mirko Alilović co chwilę bezradnie rozkładał ręce, obrońcy w ogóle mu nie pomagali.