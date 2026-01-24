Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potęgi w akcji, 28:15 po pierwszej połowie. Demolka w rewanżu za mały finał MŚ

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Niespełna rok temu w Baerum pod Oslo Francja grała z Portugalią o brązowy medal mistrzostw świata. Ci drudzy, nowa siła w handballu, mogli w ostatniej akcji doprowadzić do dogrywki. Antonio Areia przegrał jednak pojedynek sam na sam z Charlesem Bolzingerem, trafił go w głowę. Dziś obie te drużyny zagrały w mistrzostwach Europy już w fazie zasadniczej, za to mecz miał olbrzymią stawkę. Doszło do całkowitej deklasacji, Francja pierwszą połowę wygrała 28:15. A jak skończyła?

Po lewej stronie mężczyzna z siwymi włosami, w okularach, ubrany w czarną koszulkę, wykonuje gest ręką i zdaje się instruować kogoś podczas meczu, po prawej stronie mężczyzna w niebieskiej sportowej koszulce z numerem 10, z wyrazistą mimiką i zaciśnięt...
Trener Paulo Pereira szybko pozbył się złudzeń, że jego Portugalia może ograć Francję. A Dika Mem (z prawej) szalała, oddał 8 rzutów, zdobył 8 bramekEPA/Sebastian Elias UthPAP/EPA

O Francji jako potędze w męskiej piłce ręcznej mówi się praktycznie od początku wieku. Nawet jak pokończyło kariery złote pokolenie z Nikolą Karabaticiem, Thierrym Omeyerem czy obecnym selekcjonerem Guillaumem Gillem, to od razu znaleźli się ich następcy. Może ostatnio "Trójkolorowi" byli trochę w cieniu Duńczyków, ale to jednak oni bronią złota w mistrzostwach Europy.

Portugalia dołącza do grona mocarzy całkiem niedawno. Miała starszych, niezłych zawodników, ale dopiero młodzież wprowadziła ja do elity. Ci, którzy najpierw błyszczeli w rozgrywkach młodzieżowych, a teraz są w europejskiej czołówce, z Francisco "Kiko" Costą na czele. Rok temu obie te ekipy zmierzyły się w pojedynku o brąz mistrzostw świata, Francja wygrała jednym trafieniem 35:34.

    Teraz obie te drużyny znalazły się w szalenie ciężkiej grupie m.in. z Niemcami i Danią, a tylko dwie ekipy awansują dalej, do półfinałów. Dziś jedni i drudzy mieli po dwa punkty, to spotkanie było szalenie istotne dla dalszych losów. Portugalia została jednak w pierwszej połowie zmiażdżona. W niczym nie przypominała zespołu, który pięć dni temu w tej samej hali w Herning pokonał wielką Danię.

    Starcie dwóch hegemonów w męskiej piłce ręcznej. Francja walczyła z Portugalia w mistrzostwach Europy w Herning

    Francuzi zaczęli to spotkanie imponująco, najpierw Dika Mem z drugiej linii, za moment Hugo Descat - i po 65 sekundach było 2:0. To jednak o niczym jeszcze nie świadczyło. Gdy w 5. minucie, po kolejnej kontrze, zrobiło się już 5:1, można było zacząć się zastanawiać, co w Jyske Bank Boxen się dzieje. Bracia Costa zaczęli fatalnie - Martim spudłował pierwszy trzy rzuty, Kiko też nie pokonał Charlesa Bolzingera.

    Bramkarz w różowym stroju cieszy się z udanej interwencji podczas meczu piłki ręcznej, na trybunach widoczny tłum kibiców ubranych głównie na czerwono. Na pierwszym planie zawodnik w niebieskim stroju przeciwnika.
    Charles Bolzinger, bramkarz reprezentacji FrancjiSEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

    Paulo Pereira jeszcze chwilę wytrzymał, ale w 9. minucie już wcisnął czerwony przycisk, oznaczający minutową przerwę na żądanie. Nie chodziło tylko o to, że Francja prowadziła 9:4. Bardziej pewnie selekcjonera Portugalii martwiło to, że jego zespół nie istaniał w obronie: dziewięć rzutów rywali dało im dziewięć goli.

    A jakby tego było mało, zaraz po tej przerwie Charles Bolzinger obronił rzut karny Kiko Costy.

    Przewaga Francji cały czas rosłą, w 18. minucie Elohim Prandi rzucił na 18:8. Nie istniała defensywa czwartej drużyny świata, jakby nie było w bramce golkiperów. Zaczął tam Gustavo Capdeville, ale po 12 nieudanych interwencjach zastąpił go Pedro Tonicher. Efektów jednak brakowało.

    Dopiero w 20. minucie ten drugi w końcu mógł zacisnąć pięść, w sytuacji sam na sam zatrzymał asa Orlenu Wisły Płock Melvyna Richardsona. Sęk w tym, że było już 20:9 dla "Trójkolorowych". A Pereira po raz drugi poprosił wkrótce o przerwę.

    W całej pierwszej połowie bracia Costa zdobyli dwie bramki (na siedem rzutów), a bramkarze Portugalii zaliczyli jedną interwencję.

      Można się było zastanawiać, czy Francja dobije do 30 bramek w jednej połowie, co na tym poziomie - jest osiągnięciem wybitnym. Nie udało się, syrena zastała zawodników przy wyniku 28:15. I to dlatego, że Elohim Prandi w ostatniej minucie najpierw źle podał w ataku, a później jeszcze rzucił obok bramki.

      Ale 28:15 po pierwszej połowie? Tyle bramek rzuca się w całym spotkaniu, a nie przez 30 minut. I nie drużynie, która potrafi świetnie bronić. Tymczasem Portugalię dotknęły chyba wszystkie plagi świata.

      Zawodnik w niebieskim stroju z piłką w ręku wykonuje dynamiczny rzut podczas meczu piłki ręcznej, wokół niego znajdują się obrońcy w białych strojach, a w tle widać trybuny pełne kibiców.
      Nicolas Tournat, były obrotowy Industrii Kielce, dziś gracz HBC Nantes SEBASTIAN ELIAS UTHPAP/EPA

      Dla Portugalii nie było już żadnej nadziei, aż takie cuda w piłce ręcznej się nie zdarzają. Pamiętamy oczywiście, że Vive Kielce było w stanie w finale Ligi Mistrzów z Veszprem w 2016 roku doprowadzić ze stanu 19:28 w 47. minucie do remisu 29:29 i dogrywki, ale to był wyjątek.

      Dziś powtórka nie nastąpiła, choć - co oczywiste - Francja już nieco spuściła z tomu. Gille mógł dbać o zdrowie swoich gwiazd, choć przecież niemal każdy zawodnik w jego ekipie ma taki status. Niemniej pograli wszyscy. I cała trójka z polskiej Orlen Superligi zapisała się w strzeleckim protokole: Richardson zdobył 5 bramek, Dylan Nahi - 2, a Benoit Kounkoud - 1.

      Skończyło się na 46:38.

      Francja po tym zwycięstwie ma cztery punkty i przed sobą potyczki z Hiszpanią (poniedziałek) i Niemcami (środa). Jeśli wygra obie, zapewne będzie w półfinale. Portugalczykom zostały boje z Norwegią (poniedziałek) i Hiszpanią (środa). Tu jednak nawet komplet punktów niczego nie zagwarantuje.

      Mistrzostwa Europy - Grupa I

      Francja - Portugalia 46:38 (28:15)

      Francja: Bolzinger (9/41 - 22 proc.), Desbonnet (1/6 - 17 proc.) - Mem 8, Fabregas 6, Richardson 5 (1/1 z karnego), Prandi 4, Tournat 4, Descat 4 (2/2), Briet 4, Minne 3, Lenne 2, Nahi 2, Konan 2, Bos 1, Kounkoud 1, Zaepfel 1.

      Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/3.

      Portugalia: Capdeville (5/32 - 16 proc.), Tonicher (1/17 - 6 proc.) - Iturriza 5, Salvador 5, Branquinho 5, Frade 5, Brandão 5, Neves 4, F. Costa 4 (1/2), Areia 3 (2/3), Silva 1, M. Costa 1, Monteiro, Fernandes, Gomes, Cavalcanti.

      Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/5.

      Wyniki trzeciej kolejki:
      • Francja - Portugalia 46:38 (28:15)
      • Hiszpania - Dania: od godz. 18 (wynik tutaj)
      • Niemcy - Norwegia: od godz. 20.30 (wynik tutaj)

      TABELA:

      • 1. Francja 3 mecze - 4 pkt - 113:104
      • 2. Niemcy 2 mecze - 4 pkt - 66:62
      • 3. Dania 2 mecze - 2 pkt - 61:60
      • 4. Norwegia 2 mecze - 2 pkt - 69:72
      • 5. Portugalia 3 mecze - 2 pkt - 99:107
      • 6. Hiszpania 2 mecze - 0 pkt - 66:69
      Mistrzostwa Europy
      Główna runda
      24.01.2026
      15:30
      Zakończony
      Dika Mem
      1' , 4' , 7' , 10' , 17' , 19' , 35' , 48'
      Hugo Descat
      2' , 14' , 15' , 43'
      Yanis Lenne
      3' , 11'
      Ludovic Fabregas
      5' , 6' , 8' , 33' , 36' , 40'
      Elohim Prandi
      8' , 18' , 22' , 44'
      Aymeric Minne
      12' , 39' , 40'
      Thibaud Briet
      14' , 21' , 23' , 29'
      Nicolas Tournat
      16' , 20' , 27' , 52'
      Melvyn Richardson
      24' , 28' , 47' , 52' , 59'
      Benoit Kounkoud
      25'
      Karl Konan
      36' , 37' , 41'
      Dylan Nahi
      55'
      Julien Bos
      58'
      Victor Iturriza
      2' , 26' , 28' , 29' , 45'
      Martim Costa
      6'
      Salvador Salvador
      6' , 8' , 18' , 42' , 51'
      Francisco Costa
      10' , 44' , 50' , 52'
      Antonio Areia
      13' , 21' , 34'
      Luis Frade
      14' , 15' , 38' , 40' , 57'
      Diogo Branquinho
      20' , 32' , 40' , 45' , 58'
      Rui Silva
      23'
      Miguel Neves
      33' , 35' , 41' , 60'
      Ricardo Brandao
      37' , 38' , 53' , 56' , 59'
      Wszystko o meczu

      Mężczyzna z zarostem i okularami w granatowej koszulce ze sportowymi emblematami, wykrzykujący coś z wyraźnym zaangażowaniem podczas wydarzenia sportowego.
      Guillaume Gille, trener reprezentacji FrancjiBO AMSTRUPPAP/EPA
      Sławomir Szmal: Będziemy walczyć o grę na mistrzostwach świataPolsat Sport
      Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

