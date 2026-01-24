O Francji jako potędze w męskiej piłce ręcznej mówi się praktycznie od początku wieku. Nawet jak pokończyło kariery złote pokolenie z Nikolą Karabaticiem, Thierrym Omeyerem czy obecnym selekcjonerem Guillaumem Gillem, to od razu znaleźli się ich następcy. Może ostatnio "Trójkolorowi" byli trochę w cieniu Duńczyków, ale to jednak oni bronią złota w mistrzostwach Europy.

Portugalia dołącza do grona mocarzy całkiem niedawno. Miała starszych, niezłych zawodników, ale dopiero młodzież wprowadziła ja do elity. Ci, którzy najpierw błyszczeli w rozgrywkach młodzieżowych, a teraz są w europejskiej czołówce, z Francisco "Kiko" Costą na czele. Rok temu obie te ekipy zmierzyły się w pojedynku o brąz mistrzostw świata, Francja wygrała jednym trafieniem 35:34.

Teraz obie te drużyny znalazły się w szalenie ciężkiej grupie m.in. z Niemcami i Danią, a tylko dwie ekipy awansują dalej, do półfinałów. Dziś jedni i drudzy mieli po dwa punkty, to spotkanie było szalenie istotne dla dalszych losów. Portugalia została jednak w pierwszej połowie zmiażdżona. W niczym nie przypominała zespołu, który pięć dni temu w tej samej hali w Herning pokonał wielką Danię.

Starcie dwóch hegemonów w męskiej piłce ręcznej. Francja walczyła z Portugalia w mistrzostwach Europy w Herning

Francuzi zaczęli to spotkanie imponująco, najpierw Dika Mem z drugiej linii, za moment Hugo Descat - i po 65 sekundach było 2:0. To jednak o niczym jeszcze nie świadczyło. Gdy w 5. minucie, po kolejnej kontrze, zrobiło się już 5:1, można było zacząć się zastanawiać, co w Jyske Bank Boxen się dzieje. Bracia Costa zaczęli fatalnie - Martim spudłował pierwszy trzy rzuty, Kiko też nie pokonał Charlesa Bolzingera.

Charles Bolzinger, bramkarz reprezentacji Francji SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

Paulo Pereira jeszcze chwilę wytrzymał, ale w 9. minucie już wcisnął czerwony przycisk, oznaczający minutową przerwę na żądanie. Nie chodziło tylko o to, że Francja prowadziła 9:4. Bardziej pewnie selekcjonera Portugalii martwiło to, że jego zespół nie istaniał w obronie: dziewięć rzutów rywali dało im dziewięć goli.

A jakby tego było mało, zaraz po tej przerwie Charles Bolzinger obronił rzut karny Kiko Costy.

Przewaga Francji cały czas rosłą, w 18. minucie Elohim Prandi rzucił na 18:8. Nie istniała defensywa czwartej drużyny świata, jakby nie było w bramce golkiperów. Zaczął tam Gustavo Capdeville, ale po 12 nieudanych interwencjach zastąpił go Pedro Tonicher. Efektów jednak brakowało.

Dopiero w 20. minucie ten drugi w końcu mógł zacisnąć pięść, w sytuacji sam na sam zatrzymał asa Orlenu Wisły Płock Melvyna Richardsona. Sęk w tym, że było już 20:9 dla "Trójkolorowych". A Pereira po raz drugi poprosił wkrótce o przerwę.

W całej pierwszej połowie bracia Costa zdobyli dwie bramki (na siedem rzutów), a bramkarze Portugalii zaliczyli jedną interwencję.

Można się było zastanawiać, czy Francja dobije do 30 bramek w jednej połowie, co na tym poziomie - jest osiągnięciem wybitnym. Nie udało się, syrena zastała zawodników przy wyniku 28:15. I to dlatego, że Elohim Prandi w ostatniej minucie najpierw źle podał w ataku, a później jeszcze rzucił obok bramki.

Ale 28:15 po pierwszej połowie? Tyle bramek rzuca się w całym spotkaniu, a nie przez 30 minut. I nie drużynie, która potrafi świetnie bronić. Tymczasem Portugalię dotknęły chyba wszystkie plagi świata.

Nicolas Tournat, były obrotowy Industrii Kielce, dziś gracz HBC Nantes SEBASTIAN ELIAS UTH PAP/EPA

Dla Portugalii nie było już żadnej nadziei, aż takie cuda w piłce ręcznej się nie zdarzają. Pamiętamy oczywiście, że Vive Kielce było w stanie w finale Ligi Mistrzów z Veszprem w 2016 roku doprowadzić ze stanu 19:28 w 47. minucie do remisu 29:29 i dogrywki, ale to był wyjątek.

Dziś powtórka nie nastąpiła, choć - co oczywiste - Francja już nieco spuściła z tomu. Gille mógł dbać o zdrowie swoich gwiazd, choć przecież niemal każdy zawodnik w jego ekipie ma taki status. Niemniej pograli wszyscy. I cała trójka z polskiej Orlen Superligi zapisała się w strzeleckim protokole: Richardson zdobył 5 bramek, Dylan Nahi - 2, a Benoit Kounkoud - 1.

Skończyło się na 46:38.

Francja po tym zwycięstwie ma cztery punkty i przed sobą potyczki z Hiszpanią (poniedziałek) i Niemcami (środa). Jeśli wygra obie, zapewne będzie w półfinale. Portugalczykom zostały boje z Norwegią (poniedziałek) i Hiszpanią (środa). Tu jednak nawet komplet punktów niczego nie zagwarantuje.

Mistrzostwa Europy - Grupa I

Francja - Portugalia 46:38 (28:15)

Francja: Bolzinger (9/41 - 22 proc.), Desbonnet (1/6 - 17 proc.) - Mem 8, Fabregas 6, Richardson 5 (1/1 z karnego), Prandi 4, Tournat 4, Descat 4 (2/2), Briet 4, Minne 3, Lenne 2, Nahi 2, Konan 2, Bos 1, Kounkoud 1, Zaepfel 1.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/3.

Portugalia: Capdeville (5/32 - 16 proc.), Tonicher (1/17 - 6 proc.) - Iturriza 5, Salvador 5, Branquinho 5, Frade 5, Brandão 5, Neves 4, F. Costa 4 (1/2), Areia 3 (2/3), Silva 1, M. Costa 1, Monteiro, Fernandes, Gomes, Cavalcanti.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/5.

Wyniki trzeciej kolejki:

TABELA:

1. Francja 3 mecze - 4 pkt - 113:104

2. Niemcy 2 mecze - 4 pkt - 66:62

3. Dania 2 mecze - 2 pkt - 61:60

4. Norwegia 2 mecze - 2 pkt - 69:72

5. Portugalia 3 mecze - 2 pkt - 99:107

6. Hiszpania 2 mecze - 0 pkt - 66:69

Guillaume Gille, trener reprezentacji Francji BO AMSTRUP PAP/EPA

