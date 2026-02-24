Poruszenie w Kielcach, nikt się nie spodziewał. Francuzi ruszyli po trenera

Andrzej Grupa

W Kielcach już od kilku miesięcy było wiadomo, że kończy się czas "klanu Dujszebajewów" w Industrii. A jest to związane z końcami kontraktów Alexa i Daniela, synów trenera Tałanta Dujszebajewa. On sam ma jeszcze roczną umowę z wicemistrzem Polski, ale w planach szefów klubu jest jej przedłużenie. Tymczasem dziś dziennikarz portalu WKielcach.info Damian Wysocki poinformował, że we wtorek przełomową konferencję zorganizują szefowie francuskiej federacji piłki ręcznej. A pochodzący z Biszkeku 57-latek będzie jej głównym bohaterem.

Trener w białej koszulce sportowej gestykuluje z wyraźnym zaangażowaniem oraz emocjami, jego twarz wyraża złość lub frustrację, w tle nieostre sylwetki widzów lub członków zespołu.
Tałant DujszebajewMarius Becker/DPAAFP

Industria Kielce zostanie przebudowana - w nowym sezonie zobaczymy zupełnie nowe oblicze tego zespołu. Już bez braci Alexa i Daniela Dujszebajewów, Jorge Maquedy, za to m.in. z Julienem Bosem, Luką Lovre Klaricą, Kiriłłem Rabczynskim czy znakomitym bramkarzem Fuchse Berlin Dejanem Milosavljevem. "Stary" skład całkiem nieźle radzi sobie jeszcze w tym sezonie w Lidze Mistrzów, ma już zapewniny awans do fazy pucharowej. A w Orlen Superlidze i Orlen Pucharze Polski znów pewnie stoczy bój o trofea z największym rywalem z Płocka.

W najbliższych dniach ekipę z Kielc czekają dwa bardzo prestiżowe spotkania na wyjazdach - najpierw w czwartek w Berlinie z Füchse, później w krajowej lidze w niedzielę w Płocku. I nagle, tuż przed wylotem Industrii do Niemiec, w mieście pojawiły się sensacyjne wręcz informacje.

A chodzi o osobę trenera wicemistrza Polski Tałanta Dujszebajewa.

Trener wicemistrza Polski doceniony. Poprowadzi giganta. Takiej propozycji się nie odmawia

Jak podał dziennikarz portalu WKielcach.info i Interii Sport Damian Wysocki, obecny szkoleniowiec kluby zostanie jeszcze we wtorek przedstawiony jako... nowy selekcjoner reprezentacji Francji. To byłby całkowity wyłom w tamtejszej piłce ręcznej, a przecież Francja to potęga, choć mająca ostatnio pewny problemy. W zakończonych właśnie mistrzostwach Europy "Trójkolorowi" nie obronili tytułu, mało tego - nie awansowali nawet do półfinału. Skończyli na siódmej pozycji, mieli kiepską końcówkę turnieju.

    Tyle że do tej pory tamtejszą reprezentację, potęgę w XXI wieku do momentu błysku Danii, prowadzili tamtejsi selekcjonerzy. Albo absolwenci tamtejszych akademii sportowych, albo byli wybitni gracze. Od stycznia 2020 roku był nim Guillaume Gille, przed nim - Didier Dinart. Wcześniej do największych sukcesów drużynę doprowadził Claude Onesta (2001-2016).

    Trener w białej koszulce gestykuluje energicznie, zwracając się do siedzących na ławce zawodników drużyny w żółto-niebieskich strojach podczas meczu w nowoczesnej hali sportowej. W tle widoczne banery z napisem Paris oraz ICI C'EST PARIS, a kibice obse...
    Tałant Dujszebajew w Paryżu, w meczu Ligi MistrzówVictor Joly/DPPIAFP

    Francuski portal handnews.fr pisze wprost, że zatrudnienie Tałanta Dujszebajewa oznacza "strategiczną zmianę w kwestii przyszłości tamtejszej piłki ręcznej". 57-latek jest przedstawiany jako autorytet taktyczny, ale i silna osobowość. Ma doświadczenie z pracy z reprezentacjami: w latach 2014-16 prowadził Węgry, później przez rok Polskę. Trafił jednak na przełom w naszej piłce ręcznej, po fatalnych mistrzostwach świata 2017 (Polska nie wyszła z grupy) i słabym starcie eliminacji do kolejnego EURO, zrezygnował z pracy.

    Dujszebajew ma łączyć pracę w klubie i kadrze. Świetnie zna niemal połowę tamtejszej drużyny: w Kielcach występują przecież Dylan Nahi, Benoit Kounkoud i Theo Monar, grali u niego w przeszłości Nedim Remili i Nicolas Tournat. A latem dojdzie Julien Bos, choć w Kielcach chętnie widzieliby także Thibauda Brieta.

    Wszystko ma być oficjalnie podane po konferencji we Francji - po godz. 16.30.

    Trener drużyny sportowej w niebieskiej koszulce przemawia gestykulując dłońmi przy głowie, na tle rozmytej publiczności i żółtych siedzisk.
    Tałant DujszebajewTomasz Fąfara/Industria Kielcemateriały prasowe
    Dylan Nahi i Elohim Prandi. Francja zawodzi po całości w olimpijskim turnieju
    Dylan Nahi i Elohim PrandiAris MessinisAFP
