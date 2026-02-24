Industria Kielce zostanie przebudowana - w nowym sezonie zobaczymy zupełnie nowe oblicze tego zespołu. Już bez braci Alexa i Daniela Dujszebajewów, Jorge Maquedy, za to m.in. z Julienem Bosem, Luką Lovre Klaricą, Kiriłłem Rabczynskim czy znakomitym bramkarzem Fuchse Berlin Dejanem Milosavljevem. "Stary" skład całkiem nieźle radzi sobie jeszcze w tym sezonie w Lidze Mistrzów, ma już zapewniny awans do fazy pucharowej. A w Orlen Superlidze i Orlen Pucharze Polski znów pewnie stoczy bój o trofea z największym rywalem z Płocka.

W najbliższych dniach ekipę z Kielc czekają dwa bardzo prestiżowe spotkania na wyjazdach - najpierw w czwartek w Berlinie z Füchse, później w krajowej lidze w niedzielę w Płocku. I nagle, tuż przed wylotem Industrii do Niemiec, w mieście pojawiły się sensacyjne wręcz informacje.

A chodzi o osobę trenera wicemistrza Polski Tałanta Dujszebajewa.

Trener wicemistrza Polski doceniony. Poprowadzi giganta. Takiej propozycji się nie odmawia

Jak podał dziennikarz portalu WKielcach.info i Interii Sport Damian Wysocki, obecny szkoleniowiec kluby zostanie jeszcze we wtorek przedstawiony jako... nowy selekcjoner reprezentacji Francji. To byłby całkowity wyłom w tamtejszej piłce ręcznej, a przecież Francja to potęga, choć mająca ostatnio pewny problemy. W zakończonych właśnie mistrzostwach Europy "Trójkolorowi" nie obronili tytułu, mało tego - nie awansowali nawet do półfinału. Skończyli na siódmej pozycji, mieli kiepską końcówkę turnieju.

Tyle że do tej pory tamtejszą reprezentację, potęgę w XXI wieku do momentu błysku Danii, prowadzili tamtejsi selekcjonerzy. Albo absolwenci tamtejszych akademii sportowych, albo byli wybitni gracze. Od stycznia 2020 roku był nim Guillaume Gille, przed nim - Didier Dinart. Wcześniej do największych sukcesów drużynę doprowadził Claude Onesta (2001-2016).

Tałant Dujszebajew w Paryżu, w meczu Ligi Mistrzów Victor Joly/DPPI AFP

Francuski portal handnews.fr pisze wprost, że zatrudnienie Tałanta Dujszebajewa oznacza "strategiczną zmianę w kwestii przyszłości tamtejszej piłki ręcznej". 57-latek jest przedstawiany jako autorytet taktyczny, ale i silna osobowość. Ma doświadczenie z pracy z reprezentacjami: w latach 2014-16 prowadził Węgry, później przez rok Polskę. Trafił jednak na przełom w naszej piłce ręcznej, po fatalnych mistrzostwach świata 2017 (Polska nie wyszła z grupy) i słabym starcie eliminacji do kolejnego EURO, zrezygnował z pracy.

Dujszebajew ma łączyć pracę w klubie i kadrze. Świetnie zna niemal połowę tamtejszej drużyny: w Kielcach występują przecież Dylan Nahi, Benoit Kounkoud i Theo Monar, grali u niego w przeszłości Nedim Remili i Nicolas Tournat. A latem dojdzie Julien Bos, choć w Kielcach chętnie widzieliby także Thibauda Brieta.

Wszystko ma być oficjalnie podane po konferencji we Francji - po godz. 16.30.

Tałant Dujszebajew Tomasz Fąfara/Industria Kielce materiały prasowe

Dylan Nahi i Elohim Prandi Aris Messinis AFP

