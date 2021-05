W swoim ostatnim meczu grupowym w eliminacjach do mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Holandią 30:32. Podopieczni Patryka Rombla, mimo porażki, zdołali zakwalifikować się do mistrzostw, które w styczniu 2022 roku odbędą się na Węgrzech i Słowacji. Biało-Czerwoni zostali sklasyfikowani na trzeciej pozycji w grupie piątej, ale w mieli na tyle korzystny bilans, że awansowali jako jedna z czterech najlepszych drużyny z trzecich miejsc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Łzy radości siatkarzy ZAKSY po zdobyciu Ligi Mistrzów! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Po kapitalnym meczu ze Słowenią i bramce Michała Daszka, która w ostatnich sekundach dała nam zwycięstwo, morale wśród kadrowiczów było bardzo dobre. Nasi zawodnicy wierzyli w wygraną z Holendrami, choć o lekceważeniu rywali nie było mowy. Wszyscy mieli bowiem w pamięci spotkanie z 14 marca, kiedy to wygrali w Polsce 27:26, znacznie utrudniając nam walkę o awans do mistrzostw Europy.



El. ME: efektowne popisy Steinsa

Reklama

Lepiej zaczęli gospodarze tego meczu, którzy szybko wyszli na prowadzenie 3:1. Jednak po tym, jak na ławkę kar powędrował Kay Smits, Arkadiusz Moryto, który chwilę wcześniej trafił z rzutu karnego, zdobył wyrównującego gola. I bardzo długo utrzymywał się wynik remisowy, bądź na jednobramowe prowadzenie wychodzili nasi gracze. Błyszczał szczególnie Luc Steins, pokazując, że jest absolutnie niezwykłym zawodnikiem i nic dziwnego, że potężne PSG ściągnęło go do siebie.



Selekcjoner Biało-Czerwonych postanowił wprowadzić na boisko Mateusza Korneckiego, który od razu po wejściu popisał się efektowną interwencją. Niestety cały czas nie udawało nam się odskoczyć rywalom, a po 20. minutach to gospodarze prowadzili 12:11. W naszych szeregach jak zwykle sporo na siebie brali Daszek i Moryto, ale mieliśmy nieco problemów z powstrzymaniem Holendrów w ataku.



W 27. minucie Moryto doprowadził do remisu 14:14, a po chwili bardzo dobrą interwencją przy rzucie Smitsa popisał się Kornecki. Niestety Michał Olejniczak nie wykorzystał szansy, natomiast gospodarze się nie pomylili i to oni ponownie mieli jednobramkową przewagę. W samej końcówce spotkania trener Holendrów Erlingur Richardsson poprosił o czas, by ułożyć ostatnią akcję. Udało im się rozegrać długą akcję, podać do skrzydła, a tam Bobby Schagen efektownym rzutem pokonał Korneckiego.



Polakom na odpowiedź zostały cztery sekundy, Patryk Rombel również zaprosił swoich graczy do siebie, żeby ustalić, co zagramy, ale niestety Olejniczak niecelnie podał do Daszka i cały plan wziął w łeb. Do przerwy przegrywaliśmy 16:17, ale sprawa wyniku cały czas pozostawała otwarta.





Nerwy Polaków, emocje w drugiej połowie

Po zmianie stron Polacy niestety złapali dołek i nasi rywale błyskawicznie wyszli na prowadzenie 23:18, najwyższe w tym meczu. Patryk Rombel musiał wziąć czas i pobudzić swoich graczy, którzy wyraźnie potrzebowali chwili na uspokojenie. I poskutkowało, bo najpierw Tomasz Gębala, a następnie technicznym rzutem Daszek, pokonali holenderskiego bramkarza, zmniejszając nieco prowadzenie gospodarzy.



Dobra postawa polskiej defensywy i wracającego do bramki Adama Morawskiego sprawiły, że zaczęliśmy naciskać na Holendrów i w 45. minucie po trafieniu Tomasza Gębali na tablicy wyników pojawił się rezultat 24:24. Wydawało się, że Biało-Czerwoni złapali odpowiedni rytm i zaczną dyktować swoje warunki. Niestety znów w naszej grze pojawiły się proste błędy i Holendrzy po raz kolejny wyszli na czterobramkowe prowadzenie.



Po atomowym rzucie Sićki z dziesiątego metra na sześć minut przed końcem spotkania przegrywaliśmy 26:29. Polacy grali ambicje i do samego końca starali się o korzystny wynik. W ostatnich minutach broniliśmy na całym boisku, ale na niewiele się to zdało i ostatecznie Holandia wygrała to spotkanie 32:30.



Na szczęście nasi bezpośredni rywale, którzy w innych grupach zajmowali trzecie miejsca, również przegrali i Biało-Czerwoni znaleźli się w gronie czterech najlepszych reprezentacji, sklasyfikowanych na trzecich miejscach w swoich grupach, które również wywalczyły kwalifikację na mistrzostwa Europy.



Holandia - Polska 32:30 (17:16)



Holandia: Ravensbergen, Van den Beucken - J. Baijens, Kooijman, Sluijters, L. Steins, Benghanem, Schagen, I. Steins, Schoenaker, K. Smits, J. Smits, Jerry, Smit, Ten Velde, D. Baijens



Polska: Morawski, Kornecki - Daszek, Olejniczak, Walcza, Sićko, Ossowski, Adamski, Czuwara, Moryto, M. Gębala, Przybylski, Fedenczak, Dawydzik, T. Gębala, Chrapkowski

KK