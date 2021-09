Dinamo Bukareszt wracało do Ligi Mistrzów. W gorącej atmosferze, jaką stworzyli kibice, gospodarze od początku przejęli inicjatywę.



Na przerwę Dinamo zeszło prowadząc 16-12.



Łomża Vive Kielce przyjechała do Bukaresztu tylko z jednym bramkarzem, a Andreas Wolff w pierwszej połowie obronił tylko jeden rzut na 17 oddanych.



Po zmianie stron goście systematycznie odrabiali straty i w 41. minucie był remis po 20. Równowaga utrzymywała się długo, ale w 50. minucie Dinamo wyszło na dwubramkowe prowadzenie. I nie oddało go do końca.

Bohaterem w ekipie gospodarzy był Brazylijczyk Raul Nantes, który trafił 11 rzutów na 11 oddanych.



Dinamo Bukareszt - Łomża Vive Kielce 32-29 (16-12)

