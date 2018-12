Ponad 700 uczestników 15.edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej

Finałowe mecze Małej Ligi Piłki Ręcznej rozegrane zostały w środę w Kielcach. W 15. edycji imprezy wzięło udział ponad 700 zawodników z 52 szkół województwa świętokrzyskiego. "To świetna popularyzacja naszej dyscypliny sportu" - ocenił wielokrotny reprezentant Polski Michał Jurecki.

Mała Liga Piłki Ręcznej, której organizatorami są klub PGE VIVE Kielce i Fundacja VIVE Serce Dzieciom, to od lat największa impreza masowa w tej dyscyplinie sportu w Polsce. W tegorocznej edycji rozgrywek wzięło udział ponad 700 młodych adeptów szczypiorniaka z regionu świętokrzyskiego. "Kiedy zaczynaliśmy 15 lat temu większości tegorocznych uczestników rozgrywek nie było jeszcze na świecie. Ale oni, podobnie jak i ich poprzednicy, w każdy mecz wkładają maksimum ambicji. Często brak umiejętności nadrabiają zapałem i entuzjazmem. To dla nich prawdziwe święto piłki ręcznej" - powiedziała PAP prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz.



W hali Politechniki Świętokrzyskiej rozegrano w środę finałowe spotkania 15. edycji rozgrywek. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych po raz czwarty z rzędu w meczu decydującym o pierwszym miejscu zagrali uczniowie z kieleckiego III LO im. C.K.Norwida. Podopieczni trenera Andrzeja Krawczyńskiego nie dali żadnych szans swoim rywalom z VI LO w Kielcach, pewnie wygrywając 31:17.



"Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych rozgrywkach. Ta dyscyplina poprawia sprawność, orientację, rozwija u tych młodych ludzi wszelkie cechy motoryczne. Poza tym to doskonała okazja to skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami z innych szkół" - podkreślił Krawczyński.



"Zwycięstwo w tym turnieju kosztowało nas sporo wysiłku. Pracowaliśmy bardzo ciężko na ten sukces. Na to, aby myśleć o karierze piłkarza ręcznego, chyba jesteśmy już za starzy. Ale była to dla nas wielka frajda i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu" - dodał bramkarz zwycięskiej drużyny Aleksander Nitek.



Jak co roku decydujące pojedynki Małej Ligi Piłki Ręcznej oglądali zawodnicy 15-krotnego mistrza Polski PGE VIVE Kielce. "To świetna popularyzacja naszej dyscypliny sportu. Takich turniejów powinno być znacznie więcej. Wierzę, że niektórzy z tych młodych ludzi już niedługo może trafią do sekcji młodzieżowych VIVE i innych klubów z regionu świętokrzyskiego" - powiedział rozgrywający kieleckiej drużyny Michał Jurecki.



"Takie rozgrywki powinny być organizowane w każdym województwie, podobnie jak i w każdym regionie powinny być szkoły mistrzostwa sportowego. Wtedy o przyszłość tej dyscypliny sportu moglibyśmy być spokojni. Bo nie ma co ukrywać, że Mała Liga Piłki Ręcznej to pomysł, który warto naśladować" - dodał lewoskrzydłowy PGE VIVE Mateusz Jachlewski.



Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Grzegorz Budziosz powiedział PAP, że za przykładem Kielc idą już inne ośrodki w Polsce. "15 lat temu był to unikatowy projekt w skali kraju. Teraz takich turniejów jest już sporo, ale kielecka impreza ma wyjątkowy charakter. Liczę, że najlepsi zawodnicy tegorocznych rozgrywek trafią do klubów z regionu świętokrzyskiego i może kiedyś jeszcze o nich będzie głośno" - zaznaczył Budziosz.



W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: szkoły podstawowe (klasy IV-VI) - SP 32 Kielce, szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) i III klasa gimnazjum - SP w Wilczycach, szkoły ponadgimnazjalne - III LO w Kielcach.