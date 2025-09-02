Ponad 1 000 uczestników i trzy dni sportowych wrażeń - tak wyglądał Superpuchar Anilana Cup

Na parkietach sześciu hal sportowych rywalizowały 73 drużyny z roczników 2010-2015, w podziale na kategorie dziewcząt i chłopców. Turniej stał się nie tylko areną sportowej rywalizacji, ale także wielkim świętem piłki ręcznej, które połączyło młodych adeptów tej dyscypliny, ich trenerów, rodziny oraz kibiców.

Szkolenie młodzieży jest priorytetem w budowaniu silnej przyszłości piłki ręcznej w Polsce. Dlatego ogromnie cieszę się z takich inicjatyw jak Superpuchar Anilana Cup, który pokazał, że piłka ręczna może być atrakcyjnym wyborem dla najmłodszych i dostarczać im wielu pozytywnych wrażeń. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w turnieju wzięło udział ponad tysiąc uczestników. Równie ważne jest to, że młodzi zawodnicy mogli z trybun Atlas Areny zobaczyć dwa znakomite mecze. Mam nadzieję, że dało im to dodatkową motywację do dalszych treningów i realizacji swoich sportowych marzeń. Liczę na to, że turniej Anilana Cup na stałe wpisze się w kalendarz i z roku na rok będzie przyciągał jeszcze więcej młodych zawodniczek i zawodników - mówi Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Kulminacyjnym momentem Superpucharu Anilana Cup była uroczysta ceremonia wręczenia nagród, która odbyła się w sobotę, pomiędzy żeńskim a męskim meczem o Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Najlepsze drużyny uhonorowano statuetkami oraz medalami, natomiast wyróżniający się zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne w trzech kategoriach: MVP turnieju, najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz. Każdy z laureatów został nagrodzony również dedykowanym dyplomem i pakietem gadżetów. Nagrody wręczyli Sławomir Szmal - Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi ds. Sportu, Ireneusz Raś - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dodatkowo wręczono dwie nagrody fair play, które trafiły do zespołów wyróżniających się postawą zgodną z duchem sportowej rywalizacji oraz szacunkiem wobec przeciwników.

Ponad tysiąc młodych zawodniczek i zawodników z całej Polski przyjechało do Łodzi, aby rywalizować w Superpucharze Anilana Cup. To pokazuje, jak wielką wagę ma szkolenie młodzieży i rozwój piłki ręcznej w naszym kraju. Mecze były zacięte, pełne pasji i sportowych emocji, a jednocześnie rozgrywane w duchu fair play. Najlepsi zostali nagrodzeni podczas Superpucharu Polski, co było dla nich ogromnym przeżyciem i dodatkową motywacją do dalszej pracy

Superpuchar Anilana Cup odbył się jako wydarzenie towarzyszące Superpucharowi Polski w piłce ręcznej - największemu wydarzeniu klubowej piłki ręcznej w naszym kraju. Turniej potwierdził swoją wyjątkową rangę, będąc nie tylko areną sportowej rywalizacji, ale również okazją do integracji całego środowiska piłki ręcznej w Polsce.

Turniej został zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana Łódź, Superligę Sp. z o.o. oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Łódzkim Związkiem Piłki Ręcznej.

