ORLEN Wisła Płock - Nafciarze w świetnej dyspozycji

Drużyna z Płocka imponuje formą i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w europejskiej elicie. W ostatnich tygodniach Nafciarze zanotowali kilka znakomitych występów. Szczególnie cenne były zwycięstwa na trudnych terenach w Zagrzebiu i Paryżu oraz remis w domowym starciu z ubiegłorocznym triumfatorem Ligi Mistrzów - SC Magdeburg.

Konsekwentna i efektowna gra sprawiła, że płocczanie już teraz są pewni rozegrania rewanżu w fazie play-off przed własną publicznością, co może okazać się ogromnym atutem w walce o ćwierćfinał. Dorobek 17 punktów i pewne 3. miejsce w grupie B to najwyższy wynik ORLEN Wisły Płock w historii występów w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu tej części rozgrywek Nafciarze zmierzą się z węgierskim Pick Szeged. Jedno jest pewne - zespół z Płocka jest w świetnej dyspozycji i w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zdecydowanie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jeśli Płocczanie pomyślnie przejdą przez fazę play-off, w ćwierćfinale czekać będzie na nich duński Aalborg Handbold.

Ostatnie mecze ORLEN Wisły Płock w Lidze Mistrzów:

4 marca: RK Zagreb - ORLEN Wisła Płock 26:34 (Z)

26 lutego: ORLEN Wisła Płock 29:29 SC Magdeburg (R)

19 lutego: RK Eurofarm Pelister - ORLEN Wisła Płock 25:28 (Z)

4 grudnia: ORLEN Wisła Płock 34:35 GOG (P)

27 listopada: Paris Saint‑Germain Handball - ORLEN Wisła Płock 29:30 (Z)

Industria Kielce o krok od tego samego

Początek sezonu w wykonaniu Industrii Kielce w EHF Lidze Mistrzów był daleki od oczekiwań - kielczanie długo szukali rytmu, a pierwsze tygodnie rozgrywek były dla nich wyjątkowo trudne. W ostatnim czasie drużyna wygląda jednak zupełnie inaczej i wróciła na poziom, do którego przyzwyczaiła kibiców w Europie. W ostatnich tygodniach Industria odniosła serię efektownych zwycięstw nad wymagającymi rywalami.

Szczególnie emocjonujące było domowe zwycięstwo nad Veszprém KC (36:35), a także cenny wyjazdowy triumf nad Füchse Berlin. Wczorajsze zwycięstwo było już piątą wygraną z rzędu w EHF Lidze Mistrzów, a taką serię kielczanie mieli ostatnio w 2022 roku, gdy ich znakomita forma zaprowadziła ich aż do turnieju Final4 EHF Ligi Mistrzów. Obecnie kielczanie zajmują 3. miejsce w grupie A z dorobkiem 15 punktów, co pozwala im pozostawać w grze o jak najlepsze rozstawienie. W kontekście potencjalnego ćwierćfinału Industria może trafić na jednego z dwóch gigantów europejskiej piłki ręcznej - SC Magdeburg lub FC Barcelona. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii zapadną jednak dopiero w przyszłym tygodniu. Na zakończenie fazy grupowej Industria Kielce czeka jeszcze spotkanie z norweskim Kolstad Håndball.

Ostatnie mecze Industrii Kielce w Lidze Mistrzów:

4 marca: Industria Kielce 39:33 Sporting CP (Z)

26 lutego: Füchse Berlin - Industria Kielce 31:33 (Z)

19 lutego: Industria Kielce 36:35 Veszprem KC (Z)

4 grudnia: HBC Nantes - Industria Kielce 29:33 (Z)

26 listopada: Industria Kielce 34:32 Dinamo Bucuresti (Z)

"Starcie polskich gigantów" możliwe dopiero w Kolonii

Jedno jest już pewne - w fazie play-off nie dojdzie do starcia polskich drużyn, a więc kibice nie zobaczą europejskiej konfrontacji pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Industrią Kielce na tym etapie rozgrywek. Najwcześniej taki scenariusz mógłby się zrealizować dopiero podczas turnieju EHF Final4 w Kolonii.

Warto przypomnieć, że ostatnia rywalizacja obu polskich zespołów na parkietach ORLEN Superligi zakończyła zwycięstwem ORLEN Wisły Płock po emocjonującej serii rzutów karnych.

