Polski zespół zwyciężył w Lidze Europy. W Polsce, ale na wyjeździe

Radosław Nawrot Piłka ręczna

Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pokonały szwajcarski zespół LC Bruehl Handball i to aż 35-19. Był to pierwszy mecz drugiej rundy Ligi Europejskiej. Co ciekawe, wyjazdowy, chociaż w Lubinie.

