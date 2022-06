Polski klub chce "dziką kartę" do Ligi Mistrzów

- Szerokim echem odbiły się nasze spotkania z Łomża Vive Kielce, zwłaszcza to zwycięskie w Pucharze Polski. Mamy nadzieję, że wrócimy do grona najlepszych europejskich drużyn, a Liga Mistrzów znów zagości w Orlen Arenie - powiedział dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Już przed tygodniem SPR Wisła Płock przekazała wniosek do Związku Piłki Ręcznej w Polsce, który upoważniony jest do złożenia go do EHF.

W czwartek EHF podała listę drużyn, które walczą o miejsce w Lidze Mistrzów oraz termin ogłoszenia pełnego składu tych rozgrywek.

W EHF Champions League weźmie udział 16 drużyn, z czego dziewięć ma już pewne miejsca. Początkowo było to dziesięć zespołów, ale z listy wykluczony został mistrz Macedonii Północnej HC Vardar 1961. Oznacza to, że EHF zamiast sześciu, przyzna siedem "dzikich kart".

Oprócz Orlenu Wisły Płock o "dzikie karty" ubiega się 12 drużyn: duński Aalborg Handbold, hiszpański Fraikin BM Granollers, francuski HBC Nantes, węgierski Telekom Veszprem HC, portugalski Sporting CP, rumuński CS Minaur Baia Mare, chorwacki HC PPD Zagrzeb, norweski Elverum Handball, słoweński RK Celje Pivovarna Lasko, szwajcarski Kadetten Schaffhausen, szwedzki Ystads IF HF i ukraiński HC Motor.

Piłka ręczna. Orlen Wisła Płock liczy na "dziką kartę"

Dyrektor Adam Wiśniewski ma nadzieję, że jedną z siedmiu "dzikich kart" otrzyma Orlen Wisła.

- Szerokim echem odbiły się nasze spotkania z Łomża Vive Kielce, zwłaszcza to zwycięskie w Pucharze Polski. Zebrałem mnóstwo gratulacji dla zespołu. Wszyscy twierdzili, że wygraliśmy w imponującym stylu. Chorwaccy sędziowie prowadzący pojedynek o tytuł mistrza Polski stwierdzili, że to był najtrudniejszy mecz w ich karierze. Byłoby wspaniale, gdyby argumenty o poziomie sportowym naszego zespołu, a także organizacyjnym pomogły nam w powrocie do grona najlepszych europejskich drużyn, a Liga Mistrzów znów zagości w Orlen Arenie - zapowiedział.

Na ogłoszenie decyzji kluby i ich kibice będą musieli poczekać do poniedziałku. Wtedy to EHF poda pełną listę zespołów, które w sezonie 2022/2023 będą brały udział w Lidze Mistrzów. Te, które nie otrzymają "dzikiej karty", prawdopodobnie będą aplikować o miejsce w Lidze Europejskiej.

W piątek, 1 lipca odbędzie się losowanie składów dwóch grup Ligi Mistrzów.