Polski bramkarz wyczyniał cuda, Hiszpanie jakby zostali zaczarowani. Ostatni kwadrans zadecydował

Mistrzostwa Europy rozpoczną się już za tydzień , turniej w Granollers to dla Polski, Hiszpanii czy Serbii ostatni sprawdzian przed tym turniejem. Stawkę uzupełnia jeszcze Słowacja, ale ona się do Niemiec nie wybiera, dość wyraźnie przegrała eliminacyjną walkę z Serbią i Norwegią. Czyli zespołami, z którymi zagramy w piątek i kolejny czwartek.

Eksperymenty Marcina Lijewskiego. To ostatni moment na wyszukanie optymalnego składu

Można się było jednak spodziewać, że jeśli jego podopieczni mają walczyć o triumf, to raczej w starciach z Serbią czy Słowacją. Hiszpania ma inne aspiracje, choć to akurat zespół - może nawet jedyny w ścisłej czołówce światowej - którym "nam leży". Dzisiejszy mecz tę tezę potwierdził.

Widać było, że dobrze rozumie się z Michałem Olejniczakiem , który jako alternatywny gracz na lewej stronie też umiał sobie poradzić. Popełnił jednak też błąd w podaniu, po którym Hiszpanie skontrowali nas i objęli prowadzenie 10:7 (w 18. minucie). Lijewski poprosił wtedy o przerwę. - Nie mam pretensji o to, ze robimy błędy , ale mam pretensje o to, że w trzech patrzymy, a jeden "Olej" wraca po drugiej stronie - mówił do swoich podopiecznych.

Kapitalna dyspozycja Jakuba Skrzyniarza. Nic dziwnego, że w Hiszpanii szybko przedłużyli z nim kontrakt

Do 22. minuty spotkanie nie układało się bowiem po myśli Polaków, mimo niezłej do tego momentu postawy w bramce Jakuba Skrzyniarza, dla którego transfer do Bidasoi Irun był strzałem w dziesiątkę. Błyszczy bowiem w tamtejszej lidze, klub przedłużył z nim umowę, dziś pod koniec pierwszej połowy pokazał kapitalną dyspozycję. Obronił kilka rzutów w sytuacjach sam na sam, a gwiazdor Picku Szeged Imanol Garciandia mógł wpaść w spore kompleksy. Na osiem minut zamurował bramkę, a Polacy - po trafieniach Olejniczaka, Sićki i Dawida Dawydzika zdobyli pięć bramek z rzędu. Wygrali więc tę część gry 13:12, co jednak było sporym zaskoczeniem.