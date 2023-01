Dwa miliony mieszkańców i sukcesy w tak wielu grach zespołowych oraz wielu sportach indywidualnych - Słowenia to jeden z największych fenomenów sportowych. Polska przegrywała z nią regularnie niemal we wszystkim, ale zaczyna się to zmieniać. W sobotę polscy szczypiorniści zagrają ze Słowenią na mistrzostwach świata w piłce ręcznej.