Polska "Święta Wojna" w Danii. Zostało siedem sekund, doszło do zderzenia

Nieco ponad pół minuty do końca, na parkiecie cztery gwiazdy polskiej Orlen Superligi, a w starciu Hiszpanii z Norwegią remis. Wynik, który nikogo nie satysfakcjonował, bo niwelował szanse na półfinał. Skandynawowie trafili, Hiszpanom zostało 30 sekund. A później 11, ale grali w przewadze sześciu na czterech. I zdecydowali się na wariant z wrzutką z jednego skrzydła na drugie. Przed Torbjørnem Bergerudem z Orlenu Wisły Płock doszło do zderzenia. Sędziowie podjęli ostateczną decyzję po analizie VAR.

Mecz piłki ręcznej z udziałem drużyn Hiszpanii i Norwegii na hali sportowej, licznie zgromadzona publiczność na trybunach, zawodnik drużyny norweskiej oddaje rzut w kierunku bramki przy minimalnej przewadze Norwegów, na zegarze końcowe sekundy gry.
Sytuacja z ostatnich sekund: August Pedersen wyskoczył przed Aleixem Gomezem. Sędziowie podyktowali rzut karny. I sprawdzili w systemie VARscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Mistrzostwa Europy właśnie dziś ruszyły na całego. Nie w pierwszej fazie turnieju, trwającej równy tydzień. W właśnie teraz, trzema spotkaniami w Herning, gdzie w fazie zasadniczej turnieju słabych ekip już nie ma.

A już szczególnie takich nie ma w tej właśnie grupie, gdzie z grona gigantów i mocnych drużyn tylko dwie awansują do półfinałów. Mamy zaś Danie, Francję, czyli dwie najmocniejsze ekipy ostatniego mundialu, czwartą tam Portugalię, wicemistrzów olimpijskich Niemców oraz Hiszpanię i Norwegię.

    Te dwie ostatnie drużyny z pierwszej części turnieju nie przywiozły punktów, bo przegrały odpowiednio z Niemcami i Francją. Dziś w Herning walczyły więc tak naprawdę o życie. Druga porażka praktycznie zamykała marzenia o najlepszej czwórce.

    A tymczasem tuż przed końcem był remis, który nikogo nie satysfakcjonował.

    Mistrzostwa Europy. Znów thriller w Herning. Norwegia grała z Hiszpanią

    Tak jak we wcześniejszym spotkaniu Niemiec i Portugalii często był remis lub jedna bramka różnicy, tak w starciu Norwegii i Hiszpanii najczęściej był... remis lub jedna bramka różnicy. W pierwszej połowie kilka udanych akcji z rzędu zaliczyli Hiszpanie, odskoczyli na 12:10. A później lepszą dyspozycję pokazali Norwegowie, zrobiło się 15:13 na ich korzyść. I to właściwie tyle z "ucieczek". Pierwsza połowa skończyła się też remisem, 16:16. Czyli jak w meczu 2,5 godziny wcześniej.

    Dwóch zawodników podczas dynamicznej akcji w meczu piłki ręcznej, jeden z nich w białej koszulce próbuje przejść obrońcę w czerwonej koszulce z numerem 28, w tle widoczna publiczność na trybunach.
    Sander Sagosen i Aleix GomezBO AMSTRUPPAP/EPA

    W drugiej połowie inicjatywę przejęli Hiszpanie, dobrze zaczął grać Alex Dujszebajew, a świetnie rzuty karne wykonywał Aleix Gomez. Także Norwegia miała swojego bohatera, był nim August Pedersen, znakomicie kończący kontrataki, ale też i sytuacyjne akcje ze skrzydła. Bo Norwegia grała często w siedmiu na sześciu, z dwoma obrotowymi. I kreowała przewagę pod bocznych zawodników.

    Na kwadrans przed końcem Hiszpania jednak odskoczyła na trzy bramki, Daniel Fernandez popisał się przechwytem, rzucił do pustej bramki. Było 26:23 i już wydawało się, że jednak tym razem nie dojdzie do takiej końcówki. A doszło - Skandynawowie nie potrzebowali wiele czasu, by wyrównać.

      Później to oni mieli inicjatywę - odskakiwali na jedną bramkę, Hiszpania wyrównała. Na 105 sekund przed końcem Kasper Lien wyprowadził Norwegów na prowadzenie 34:33, akcją z prawego skrzydła. Odpowiedział jednak Ian Tarrafeta, a jeszcze Vetle Eck Aga wyleciał na dwie minuty. Hiszpanie zaczęli bronić 5+1, odcinali Sandera Sagosena. A i na to Norwegia znalazła sposóbm, trafił Tobias Grøndahl.

      Hiszpanom zostało pół minuty, musieli przeprowadzić akcję choćby na remis. Grali w przewadze, obrotowy Orlenu Wisły Płock Abel Serdio zrobił miejsce Alexowi Dujszebajewowi z Industrii Kielce, ten został powalony na ziemię. Sędziowie z Czarnogóry zobaczyli tę sytuację w systemie VAR, wyrzucili na dwie minuty Martina Hovde.

      Dwóch zawodników drużyny piłki ręcznej świętuje zwycięstwo, obejmując się z radości przed tłumem kibiców ubranych w czerwono-białe barwy. W tle widać bramkę oraz entuzjastyczną publiczność.
      Torbjorn Bergerud i Tobias Grondahl świętują sukces po ostatniej akcjiBO AMSTRUPPAP/EPA

      Zostało 11 sekund, sześciu Hiszpanów grało przeciwko czterem obrońcom. I Ian Barrufet powinien kończyć akcję zaczętą przez Dujszebajewa z lewego skrzydła, miał miejsce i czas. A Bergerud od kilku minut nie zaliczył dobrej interwencji. Zdecydował się na wrzutkę na drugie skrzydłow, do Aleixa Gomeza. A ten chciał wyskoczyć do piłki, ale jego zamiary "przeczytał" August Pedersen, absolutny bohater. 7/8 ze skrzydła, 3/3 z kontr, a teraz jeszcze kluczowa interwencja.

      Arbiter z Czarnogóry Ivan Pavicević podyktował co prawda rzut karny, ale po analizie VAR zmienił decyzję i zakończył mecz. Nie mógł postąpić inaczej, Norweg wyskoczył prawidłowo, zza linii. I wynikiem 35:34 zakończyło się to spotkanie.

      Zawodnicy drużyny piłki ręcznej w kolorowych strojach sportowych stoją na boisku podczas przerwy w meczu, na tle trybun z publicznością oraz widoczną bramką po prawej stronie i tablicami reklamowymi w tle.
      Abel Serdio, as mistrza Polski z Płocka, tuż po meczuBO AMSTRUPPAP/EPA
      Drużyna piłki ręcznej w białych strojach świętuje sukces na hali sportowej. Zawodnicy stoją w szeregu, unosząc ręce i klaszcząc. W tle widoczna publiczność oraz członek ekipy technicznej z kamerą.
      Radość Norwegów po zwycięstwieBO AMSTRUPPAP/EPA
      Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonićPolsat Sport

