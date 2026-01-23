Do mistrzostw Europy w piłce ręcznej osiem dni temu przystąpiły 24 zespoły, teraz w stawce jest już tylko ich połowa. Polacy grali w szwedzkim Kristianstad w grupie F - najpierw przegrali ośmioma bramkami z Węgrami, później taką samą różnicą z Islandią, wreszcie na sam koniec - o jedno trafienie okazali się gorsi od Włoch. I to ostatnie już mimo wszystko sporą wpadką, przykrą dla kibiców. Choć sam fakt, że z dwoma najlepszymi zespołami w grupie nie udało się podjąć walki, też smuci.

Naszą grupę ostatnie wygrali Islandczycy, typowani tu nawet do strefy medalowej. Ich zwycięstwo z Węgrami było bardzo ważne, bo zaliczało się już do drugiego etapu. W nim każda z drużyn zagra po cztery spotkania, a tylko dwie najlepsze ekipy z sześciu awansują do półfinałów.

O ile w grupie I w Herning są niemal sami potentaci, z Danią, Francją, Niemcami i Portugalią na czele, to w tej drugiej na próżno takich szukać. W Malmö może jedynie Chorwacji można nadać taki status - to w końcu ubiegłoroczny wicemistrz świata, który wtedy znakomicie wykorzystał własny teren w pierwszej fazie mundialu. Niewiadomą pozostają Szwedzi, do niedawna bardzo mocny zespół, ogromne apetyty mają Islandczycy.

Tyle że Chorwaci w pierwszej fazie turnieju przegrali ze Szwecją, ewentualna druga przegrana mogła maksymalnie skomplikować sytuację. A triumf Islandii otwierał jej autostradę do najlepszej czwórki.

Mistrzostwa Europy. Islandia kontra Chorwacja. Rywale Polaków już nie są niepokonani

O ile z Polską Islandczycy robili na parkiecie właściwie co tylko chcieli, zwłaszcza duet z Magdeburga Gisli Kristjansson - Omar Ingi Magnusson, to dziś ich możliwości było mocno graniczone. Zwłaszcza Kristjanssona, który swój pierwszy rzut oddał tuż przed przerwą, na dodatek niecelny. Chorwaci mieli inicjatywę, prawie przez całą pierwszą połowę prowadzili, ale niewysoko. Jeszcze w 25. minucie było 16:15 dla nich, gdy z koła trafił Arnar Arnarsson.

Zlatko Rauzan, w tle Viktor Hallgrimsson Andreas Hillergren PAP/EPA

I wtedy zaczęła się niemoc Wyspiarzy. Do końca pierwszej połowy zanotowali cztery nieudane akcje w ofensywie, inna sprawa, że Chorwaci też świetnie bronili. A ważną rolę pełnił w defensywie grał Leon Susnja z Orlenu Wisły Płock. Świetnie bronił też Dominik Kuzmanović, zatrzymał m.in. przy rzucie karnym Orriego Torkelssona.

Chorwacja wygrała tę pierwszą część 19:15, a jeszcze szansę na 20. trafienie miał Veron Nacinović.

Radość Chorwatów Andreas Hillergren PAP/EPA

Po przerwie sytuacja się nie zmieniła, nadal górą byli wicemistrzowie świata. Nie mogli być jednak pewni sukcesu, często ich przewaga spadała do jednej bramki. I tak też było w samej końcówce.

W 56. minucie Janus Samarason trafił na 26:27, ale za moment Chorwaci odpowiedzieli bramką, a Magnusson zmarnował karnego. Finisz Islandii był już spóźniony, klasę pokazał też w tych ważnych chwilach Luka Cindrić. Gdy Odinn Rikhardsson rzucił na 29:30, do końca zostało dziewięć sekund. A Chorwatom nie spieszyło się już ze wznowieniem gry. To oni zgarnęli dwa punkty, tak bezcenne w ich sytuacji.

Dwie szanse Węgrów w ostatniej minucie. Ten wynik oddala od półfinału

Zawiedzeni po swoim spotkaniu byli też Węgrzy - w starciu ze Szwajcarią to ich jednak wskazywano jako faworyta. A tymczasem grali koszmarnie, pierwszą część meczu przegrali 14:20, w 37. minucie było zaś 18:25. I wtedy zaczęła się seria naszych grupowych rywali, zaczął ją Zoltan Szita z Orlenu Wisły Płock. A zakończył kilka minut później jego klubowy kolega Gergo Fazekas, trafił na 24:25 z perspektywy jego zespołu.

Teraz to już było widowisko na całego, Szwajcaria znów uciekła na cztery bramki (28:24), Węgrzy wyrównali (28:28). A za chwilę to oni prowadzili 29:28. Szwajcarzy jednak nie odpuścili, remis był ponownie na trzy minuty przed końcem.

Ostatnie sekundy były dramatyczne, najpierw akcję mieli Węgrzy, ale Miklos Rosta nie złapał piłki dogrywanej przez Fazekasa. A później błąd popełnili grający w liczebnej przewadze Szwajcarzy. Naszym rywalom zostało sześć sekund, po czasie dla ich trenera Chemy Rodrigueza. I zepsuli już drugie podanie. Skończyło się więc remisem 29:29.

W trzecim spotkaniu tej grupy Słowenia gra ze Szwecją.

Piątkowe wyniki grupy II:

Islandia - Chorwacja 29:30 (15:19)

Szwajcaria - Węgry 29:29 (20:14)

Słowenia - Szwecja (trwa od godz. 20.30 - aktualny wynik TUTAJ

Tabela

1. Szwecja - 2 pkt (32:25)*

2. Słowenia - 2 pkt (38:35)*

3. Islandia - 2 pkt (53:53)

4. Chorwacja - 2 pkt (55:62)

5. Węgry - 1 pkt (52:53)

6. Szwajcaria - 1 pkt (64:67)

Kibice z Islandii w Malmoe Andreas Hillergren PAP/EPA

