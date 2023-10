Polska pobiła Argentynę. Jest moc przed mistrzostwami świata

30 listopada w duńskim Herning "Biało-Czerwone" rozpoczną start w mundialu szczypiornistek - od starcia z reprezentacją Iranu. To powinien być mocniejszy sparing przed nieco cięższą przeprawą z Japonią. Pierwszy poważny sprawdzian Polki przejdą 4 grudnia - z Niemkami. Wtedy tak naprawdę rozpoczną walkę o podtrzymanie nadziei na olimpijską kwalifikację. Arne Senstad ma więc niecałe siedem tygodni, by znaleźć optymalny skład na tę imprezę. A łatwo nie było i nie będzie.

Pięć debiutantek. Arne Senstad szuka uzupełnień kadry na mistrzostwa świata

Polska nigdy z Argentyną nie przegrała i nic nie wskazywało na to, że stanie się to w czwartek. Po 10 minutach było już 9:4, a przecież jeszcze cudowną bramkę mogła zdobyć po kontrze Mariola Wiertelak. Złapała piłkę jedną ręką po podaniu przez całe boisko bramkarki Płaczek, ale nie zdołała pokonać argentyńskiej bramkarki.

Argentynki z mistrza Hiszpanii zaskakiwały. Polska defensywa miała spory kłopot

Kiepski początek Polek w drugiej połowie. Później było już lepiej

Norweg denerwował się jednak na początku drugiej części, bo jego podopieczne robiły niemal wszystko odwrotnie od założeń. Przewaga Polek zmniejszyła się do trzech trafień, kapitalnie w Argentynie grała Cavo. W ostatnim kwadransie wcale nie musiało być tak wesoło, ale na wyższe obroty wskoczyła w bramce Barbara Zima. Stąd cały czas 4-6 bramkowe prowadzenie Polek - pozwalające w miarę bezpiecznie dowieźć zwycięstwo do końca. A były przy tym też efektowne akcje dla kibiców, np. z podwójną wrzutką do Dagmary Nocuń, a później ze skrzydła na środek do Moniki Kobylińskiej.